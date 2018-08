Pourquoi dormir plus de 8 heures par nuit est dangereux pour la santé

On connaissait déjà les dangers du manque de sommeil. On découvre désormais que les nuits trop longues sont également néfastes sur notre santé.

C'est la découverte d'une équipe de chercheurs britanniques, qui vient de publier son travail de longue haleine dans la revue scientifique Journal of the American Heart Association.

Résultat ? Les individus qui dorment 10 heures par nuit ont 30% de chances en plus de mourir prématurément que ceux qui dorment 8 heures.

Car, dormir aussi longtemps peut augmenter de 56% un accident vasculaire cérébral et de 49% une maladie cardiovasculaire.

Horaires de travail irréguliers, ouverture des magasins 24H24...

«Il existe des facteurs culturels, sociaux, psychologiques, comportementaux ou environnementaux qui influencent notre sommeil, comme le fait de devoir s'occuper de ses enfants ou d'une personne de sa famille, mais aussi les horaires de travail irréguliers, les maladies physiques et mentales, ou bien encore l'ouverture de magasins 24h/24 dans nos sociétés modernes», détaille ainsi Chun Shing Kwok, l'un des chercheurs, à Press Association.

Les scientifiques de l'université de Keele se sont appuyés sur les résultats de près de 74 études, effectuées entre 1970 et 2017, et englobant quelque 3 millions de femmes et d'hommes.