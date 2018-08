États-Unis : Christine Hallquist, première femme transgenre investie par un grand parti

«MOMENT HISTORIQUE !», s'est réjoui sur Twitter le Victory Fund, une organisation qui soutient les candidats LGBTQ en politique. Christine Hallquist «est simplement devenue la première candidate trans/non-binaire au poste de gouverneur d'un parti politique principal dans l'histoire américaine».

Cependant, sa victoire à l'élection de novembre n'est pas assurée, puisqu'elle affrontera le gouverneur républicain sortant, Phil Scott. Ce dernier a largement remporté sa primaire selon des résultats partiels diffusés par des médias.

HISTORY MADE! @christineforvt just became the first trans/non-binary gubernatorial candidate from a major political party in American history! Learn more: https://t.co/C1hCE0ZNvF pic.twitter.com/xdzPKK3Run

— Victory Fund (@VictoryFund) 15 août 2018