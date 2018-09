Etats-Unis : son selfie lui sauve la vie

En regardant de plus près les photos, Juanita Branch s’est aperçue qu’une partie de son visage s’affaissait. Déjà touchée par un accident vasculaire cérébral par le passé, elle a reconnu l’un des symptômes de l’AVC (comme un trouble de la parole ou de la vision, l’inertie d’un membre, des maux de tête soudains et intenses, etc.).

Juanita Branch: "A selfie saved my life!" She says she used to make fun of people who take selfies, but never will again! The selfie helped her recognize she was having a stroke... @FOX2News 5:30 PM pic.twitter.com/5a0Ot70RQc

