Une nouvelle espèce de poisson au corps gélatineux découverte dans les profondeurs

Les caméras des scientifiques à l’origine de la découverte ont repéré les animaux à 7.500 mètres de profondeur, dans la fosse d’Atacama, au large du Chili. Leur nombre important a surpris les chercheurs, qui ne s’attendaient pas à trouver autant de vie dans ces conditions si particulières.

Longues de vingt à vingt-cinq centimètres, les créatures sont translucides et sans squelette. Des caractéristiques permettant de résister au froid de l’eau (à peine 2°C) et à l’énorme pression de ces profondeurs («l’équivalent de 800 kilos sur votre petit doigt», illustre Alan Jamieson, chercheur en écologie marine à l’université de Newcastle).

