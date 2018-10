Bébé du prince Harry et Meghan : les paris sur le prénom sont lancés

Depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé lundi 15 octobre qu'ils attendaient un bébé, les paris vont bon train au Royaume-Uni sur le prénom du futur «royal baby».

Au Royaume-Uni, les paris sont un sport national. Il est possible de parier sur tout et n'importe quoi, de la couleur du chapeau de la reine d'Angleterre lors d'une cérémonie jusqu'à la manière dont un footballeur va célébrer son but pendant un match, en passant par le nom du futur acteur qui va jouer le rôle de James Bond au cinéma. Le prénom du futur bébé du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, attendu pour le printemps 2019, ne fait pas exception.

C'est le site anglais spécialisé dans les paris Ladbrokes a ouvert le bal des pronostics. Sur cette plateforme, les bookmakers misent, si c'est une fille, sur Victoria et Diana, qui était le nom de la mère du prince Harry, morte dans un accident de voiture en août 1997 alors qu'il n'avait que 12 ans. Leurs cotes s'élèvent respectivement à huit et dix contre un. Côté garçon, trois prénoms se détachent : Albert, Arthur et Philip, tous à dix contre un.

Opening odds on name of Harry & Meghan's baby. pic.twitter.com/4zTgdHkSwQ — Ladbrokes Politics (@LadPolitics) 15 octobre 2018

D'autres prénoms, plus surprenants, figurent dans les propositions sur le site, à des cotes énormes (entre 100 et 500 contre un), comme Theresa, Donald ou encore... Brexit.

Et pourquoi pas un prénom américain ?

Le site web du quotidien britannique Daily Express est de son côté allé interroger les responsables de deux autres sites anglais de paris : Betfair et Coral. Le premier donne sa préférence à Diana, Alice et Elizabeth pour une fille, Arthur, Edward et James pour un garçon. Le second à Victoria, Olivia, Diana et Elizabeth si c'est une fille, James, Thomas et Philip si c'est un garçon.

Quant au bookmaker irlandais Paddy Power, celui-ci annonce que Diana est le prénom favori des parieurs si l'enfant est une fille, et Arthur si c'est un garçon.

Les parieurs misent donc sur des prénoms très courants dans la famille royale britannique. Mais Harry et Meghan pourraient également décider de rompre avec la tradition, et de choisir un prénom typiquement américain, en l'honneur du pays d'origine de Meghan Markle, née à Los Angeles en Californie.

Selon le journal britannique The Telegraph, les prénoms les plus populaires aux Etats-Unis sont Emma (pour une fille) et Liam (pour un garçon).