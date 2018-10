Pharrell Williams menace Trump après l’utilisation de sa chanson «Happy»

Dans une lettre écrite par son avocat à l’attention du dirigeant des États-Unis et diffusée sur les réseaux sociaux, il est indiqué que le chanteur n’a pas du tout apprécié que sa chanson soit utilisée pour un rassemblement politique se déroulant quelques heures à peine après la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh (11 morts).

«Il n’y avait rien d’heureux («happy», en anglais) dans la tragédie qui a touché notre pays samedi et aucune permission ne vous avez été donnée pour utiliser cette chanson», détaille la lettre.

WOWZA. Check out this cease and desist sent by Pharrell Williams to Donald Trump for using “Happy” on “the day of the mass murder of 11 human beings,” as the letter puts it. pic.twitter.com/Mst83Vp0kO

— Eriq Gardner (@eriqgardner) 29 octobre 2018