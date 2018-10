Jair Bolsonaro président du Brésil : quelles conséquences ?

Le candidat d'extrême-droite Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil, dimanche 28 octobre, avec presque 56 % des voix. Port d'armes facilité, privatisations, surexploitation de la forêt amazonienne... Que va-t-il désormais se passer ?

Homophobe, raciste, misogyne, nostalgique de la dictature militaire ayant dirigé le pays de 1964 à 1985, Jair Bolsonaro affrontait au second tour de la présidentielle le candidat de gauche, Fernando Haddad, du Parti des Travailleurs (PT). Au premier tour, le 7 octobre dernier, le candidat d'extrême-droite était arrivé en tête des suffrages, avec 46 % des voix, contre 29 % pour son rival. Au deuxième tour, il s'est imposé avec 55,70% des voix.

Libéraliser le port d'armes

Avec sept personnes tuées chaque heure en 2017 pour un total de près de 65 000 homicides sur l'année, le Brésil est le pays d'Amérique latine au taux de criminalité le plus fort. Pour éradiquer la violence, Jair Bolsonaro, ancien capitaine dans l'armée brésilienne, souhaite assouplir la législation sur le port d'armes, s'attirant dès lors les bonnes grâces du lobby pro-armes brésilien. Selon lui, il faut «donner l’accès au port d’armes aux gens bien», pour qu'ils puissent se protéger contre les criminels. «Si l'un d'entre nous, civil ou soldat est attaqué et s'il tire 20 fois sur l'assaillant, il doit être décoré et non pas aller devant la justice.»

En avril dernier, le candidat du Parti Social Libéral (PSL) a mandaté l’un de ses fils, Eduardo, député PSL de Rio de Janeiro, pour présenter un projet de loi permettant à tout citoyen de posséder une arme à feu dans un avion. L'assouplissement de la légalislation sur le port d'armes séduit l'électorat de Bolsonaro, constitué de beaucoup de jeunes blancs des classes aisées.

S'appuyant sur une étude d'un institut économique brésilien (l'Institut de Recherche Économique Appliquée), publiée en 2015, le journal Le Monde prévient que cette mesure serait «désastreuse». D'après l'IPEA, la loi de 2003, qui a mis fin au libre port d'armes au Brésil, «aurait sauvé 121 000 vies sur dix ans, en freinant l'ascension démesurée des homicides».

Privatiser pour réduire la dette

Jair Bolsonaro n'y connaît rien à l'économie, il le reconnaît bien volontiers. Cette partie-là de son programme est donc l'oeuvre de son conseiller économique ultra-libéral Paulo Guedes, un ancien banquier de 69 ans. La dette publique du pays constitue la cible de ce dernier. Pour Jair Bolsonaro, elle serait à l’origine «des crises, du chômage, de l’inflation et la misère». Afin de redresser l'économie du pays, englué dans la crise depuis 2014, son conseiller spécial promet de réduire la dette de 20 % à court terme - elle atteint plus de 75 % du PIB aujourd'hui -, en privatisant à tour de bras.

Sur ce dernier point, les idées étatistes, défendues par Jair Bolsonaro lors de ses 27 années de député, s'éloignent un peu de celles de Paulo Guedes. Cette différence d'approche se voit dans les propos du candidat. Même s'il prévoit d'engager un vaste programme de privatisations, poursuivant celles entamées sous le mandat du président sortant de centre droit Michel Temer, Jair Bolsonaro a annoncé qu'il ne privatiserait pas le coeur des activités des deux principales compagnies publiques de l'énergie, Petrobras (pétrole et gaz) et Eletrobras (électricité). Le député de 63 ans a même ciblé les investisseurs étrangers de ces secteurs, et notamment la Chine qu'il a accusée «d'acheter le Brésil». Il a également déclaré que «ce qui est stratégique ne peut pas être privatisé», visant en particulier les banques publiques.

Mais pour Lisa Viscidi, du groupe de réflexion The Dialogue, basé aux Etats-Unis et spécialiste de l'Amérique latine, il reste évident que «Bolsonaro va poursuivre une politique générale d'ouverture des secteurs du pétrole et de l'électricité aux investissements privés». Une position floue, mais qui en fait tout de même le chouchou des investisseurs, comparé à son rival de gauche, Fernando Haddad, et sa doctrine beaucoup plus étatique. En effet, ce dernier souhaite au contraire stopper toute nouvelle privatisation et défend une plus grande participation de l'État au capital de Petrobras, plombé par une dette de 70 milliards de réais (16 milliards d'euros). Pour preuve du succès de Bolsonaro auprès des investisseurs, la bourse de Sao Paulo avait bondi de 6 % au lendemain de sa victoire au premier tour.

Exploiter les ressources de la forêt amazonienne, sans considération pour l'environnement

Plutôt que le «poumon vert» de la planète, Jair Bolsonaro voit davantage la forêt amazonienne comme un facteur de développement économique du Brésil. «Bolsonaro estime que les droits environnementaux et les droits humains qui ont été renforcés en faveur des populations indigènes sont une entrave au potentiel économique brésilien et donc selon lui au bien être de la population brésilienne», explique Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) spécialiste de l'Amérique latine, sur Atlantico.

Il envisage donc d'autoriser l'implantation de projets industriels, hydrauliques et miniers dans des territoires protégés pour l'instant par la législation et les institutions, au nom de la protection de l'environnement. Certains de ces projets, qui étaient bloqués jusque-là, pourraient donc ressortir des cartons, comme la rénovation d'une autoroute délabrée de 890 km au coeur d'une des régions les plus préservées d'Amazonie.

Le 19 octobre, une vingtaine d'ONG, dont Greenpeace et WWF, ont estimé que les propositions du candidat d'extrême-droite représentent une grave menace pour l'environnement et pourraient conduire à faire «exploser» la déforestation. «Bolsonaro aura face à lui une importante résistance émanant de la société civile, d’associations… Des groupes qui ne se laisseront pas faire. Il faudra donc voir qui prend le dessus dans cet "affrontement"», poursuit Christophe Ventura sur le site Atlantico. Il devrait en tout cas avoir l'approbation du Congrès brésilien, car, avec l'arrivée de nouveaux députés militaires, les ultraconservateurs y constituent désormais l’un des principaux groupes parlementaires.

Afin d'avoir les mains libres pour mettre en place de tels projets, le candidat d'extrême-droite a également annoncé qu'il souhaitait garder la pleine «souveraineté» sur l'Amazonie. C'est à cette condition que le Brésil restera dans l'Accord de Paris sur le climat de décembre 2015. «Si on m'écrit noir sur blanc» qu'il n'est pas question de «triple A, pas plus que de l'indépendance d'une quelconque terre indienne, je maintiens le Brésil dans l'Accord de Paris», a déclaré Jair Bolsonaro, jeudi 25 octobre, lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro. Le triple A consiste en un projet de couloir écologique transnational allant des Andes à l'océan Atlantique en traversant l'Amazonie. Il prévoit la création d'une vaste zone de protection environnementale reliant parcs naturels, réserves indiennes et espaces naturels de biodiversité.

Muito obrigado, Ronaldinho! É uma honra! 🇧🇷 👍🏻 https://t.co/tyW8XAISKW — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 7 octobre 2018

Diviser par deux le nombre de ministères pour combattre la corruption

Jair Bolsonaro a fait campagne sur sa probité, lui qui n'a jamais été inquiété pour des faits de corruption, au contraire de nombreux politiciens du pays, éclaboussés par le gigantesque scandale «Lava Jato» (lavage express). Une affaire qui a éclaté en 2014, et qui concernait l’attribution des marchés publics du groupe étatique Petrobras. Elle a notamment empêché l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, de se présenter à l'élection présidentielle de 2018, lui qui est actuellement emprisonné pour corruption et blanchiment d'argent.

«Nous voulons un gouvernement décent, différent de tout ce qui nous a plongé dans la crise éthique, morale et budgétaire», a déclaré Jair Bolsonaro pendant la campagne. Pour cela, il projette de diviser le nombre de ministères par deux, pour arriver au chiffre de 15, afin de limiter les arrangements entre partis.

Son conseiller économique Paul Guedes serait à la tête d'un «super-ministère» de l'Economie, regroupant les ministères actuels des Finances, de l'Industrie et de la Planification. Plusieurs militaires seraient nommés à des postes de ministres. Enfin, le candidat d'extrême-droite a laissé entendre mercredi 24 octobre qu'il pourrait revenir sur sa proposition de fusion du ministère de l'Environnement avec celui de l'Agriculture. Une mesure dont le but affiché est de faciliter la vie de l’agrobusiness, dont le lobby soutient fortement l'ex-militaire candidat à la présidentielle.

Renouveler les programmes scolaires

Dans les classements du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), référence dans le domaine de la mesure des performances des systèmes éducatifs, le Brésil fait office de mauvais élève parmi les pays développés. Il se classe entre la 59e et la 65e place en mathématiques, sciences et lecture.

Jair Bolsonaro préconise donc de changer le contenu et les méthodes des programmes scolaires, avec «plus de mathématiques, de sciences et de portugais», et ce «sans endoctrinement ni sexualisation précoce». Défenseur des valeurs chrétiennes et de la famille, soutenu par les évangéliques ultraconservateurs, il fait ici référence à son adversaire du second tour, Fernando Haddad. En 2011, alors qu'il était ministre de l'Education, ce dernier avait fait distribuer dans les écoles des manuels contre l'homophobie. En août dernier, Jair Bolsonaro avait affirmé à la télévision que ces manuels étaient des «kits gay», poussant les enfants vers l'homosexualité. Il avait brandi le Guide du zizi sexuel de Titeuf, de l'auteur suisse Zep, qui vise à expliquer la sexualité aux enfants, assurant que ce livre faisait partie de ce kit, alors que ce n'était pas le cas.

En dehors des valeurs chrétiennes, le candidat du PSL souhaite mettre en avant dans les programmes scolaires le patriotisme et le nationalisme. Le général Ribeiro Souto, responsable du volet éducation du programme de Jair Bolsonaro, compte mettre en place une «nouvelle bibliographie pour les écoles» pour «enseigner la vérité sur 1964», date du coup d'Etat miliaire qui a instauré la dictature jusqu'en 1985.

«nettoyer le pays » des opposants et des minorités

Dans une vidéo diffusée le 21 octobre, Jair Bolsonaro a promis «d'accélérer le grand nettoyage du pays des marginaux rouges, des hors-la-loi gauchistes». Le candidat natif de Campinas, dans l'Etat de Sao Paulo, vise ses opposants, en particulier l'ancien président de gauche Lula, actuellement incarcéré, et son rival du second tour Fernando Haddad. «Vous allez pourrir ensemble en prison», les a-t-il menacés. Bolsonaro promet même une «purge comme jamais le Brésil n'en a connue».

Le candidat d'extrême-droite, soutenu par les élites brésiliennes, prévoit également de s'attaquer aux minorités. La «volonté de la majorité» est en effet la seule chose qui compte pour lui. «Il s'agit en fait d'imposer la norme de la majorité aux Indiens, aux homosexuels, aux Noirs, aux militants de gauche, aux minorités et aux oppositions», traduit pour Franceinfo Maud Chirio, historienne spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil et maître de conférences à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée.

Ainsi, Bolsonaro assure qu'«il n’y aura plus d’argent public pour les ONG d’activistes qui défendent les droits de minorités». L'homme politique de 63 ans est également ouvertement homphobe, et donc hostile au mariage gay. Parmi ses déclarations chocs, «je préfère que l’un de mes fils meurt dans un accident de voiture plutôt que de s’afficher avec une pédale dans la rue», ou encore «je ne vais pas combattre ni même discriminer, mais si je croise deux hommes qui s’embrassent dans la rue, je frapperai». Enfin, Bolsonaro voudrait supprimer les quotas de places réservées aux Brésiliens noirs, ce qui est le cas dans les universités notamment.