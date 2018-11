Etats-Unis : les clips les plus originaux pour les «midterms»

A l'aube des élections de mi-mandat qui visent à renouveler le Congrès, chaque camp politique réalise des clips de campagne pour inciter les électeurs à voter pour eux. Si certains font dans le classique, d'autres font preuve de plus d'originalité.

Les anciens textes de loi dans le viseur

Le démocrate Joe Manchin est candidat au poste de sénateur, en Virginie occidentale, pour ces midterms. Il s'illustre dans son clip par l'utilisation d'une arme à feu, lui permettant de détruire les textes de loi adoptés par le Sénat dans le passé.

l'arme à la main

Un autre candidat se met en scène dans son clip, fusil à la main, dans une pièce remplie d'armes à feu. Brian Kemp, candidat républicain au poste de gouverneur en Géorgie est installé à côté d'un jeune homme qui souhaite conquérir sa fille. Il doit, pour cela, réciter le programme de son futur beau-père par coeur....

danni the dog

Quoi de mieux pour attendrir les électeurs que de se présenter en compagnie de son animal domestique ? C'est en tout cas l'option choisie par Kathleen Williams qui souhaite représenter le Montana au Congrès. La candidate démocrate énumère toutes les qualités de son animal. «Voici ma chienne Danni. Elle pense être humaine. A vrai dire, elle veut même postuler pour entrer au Congrès». «Elle soutient le commerce équitable, elle sait rester calme. Elle n'abandonne pas avant d'avoir fini sa mission et ne se laisse pas corrompre». Mais Kathleen explique qu'elle intervient dans la campagne de sa chienne, car cette dernière «n'a que quatre ans et ne peut pas écrire de texte de loi».





Samuel L. jackson en guest star

On l'a vu dans «Pulp Fiction», «Django Unchained» ou encore dans «Avengers». Cette fois, c'est dans deux clips de campagne qu'il apparaît. Celui des candidats Angie Craig et Colin Allred. A chaque fois, il s'occupe des tâches domestiques, pendant que les deux démocrates sont sur le terrain. Objectif donc, leur laisser le maximum de temps pour faire campagne. Et pour cela, Samuel L. Jackson est «prêt à faire n'importe quoi».

I got lots of shit to deal with, but I don’t mind helping out @AngieCraigMN — this election is THAT important. https://t.co/byhvG2zmdC pic.twitter.com/UbpkfgSPmg — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 11 octobre 2018

Volunteer this fall. What the fuck are you waiting for? I’m waiting for @ColinAllredTX’s cable guy. https://t.co/byhvG2zmdC pic.twitter.com/qTBSIRkobR — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 11 octobre 2018

joue-là comme donald trump

Ron DeSantis est un fidèle républicain. Le candidat au poste de gouverneur en Floride montre dans son clip comment il transmet la parole de Donald Trump à ses enfants. En leur lisant la biographie du président des Etats-Unis, dès leur plus jeune âge, ou en les habillant d'un body où il est inscrit «Make America Great Again». Sa fille, elle, s'amuse à construire un mur avec des briques...