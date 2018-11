Inde : un singe vole un bébé et le tue

Un drame terrible s’est déroulé la semaine dernière à Agra, ville du Taj Mahal. Un singe s’est attaqué à une mère et son nourrisson de 12 jours. Il a capturé le bébé avant de le tuer.

L’animal a arraché l’enfant des bras de la femme, avant de s’échapper sur les toits de la ville. Les voisins ont essayé de le suivre pour récupérer le petit, sans réussite. Selon le site BBC, le primate l’aurait alors mordu, avant de le laisser tomber sur un toit.

des singes agressifs dans les villes

Le bébé a été transporté en urgence à l’hôpital, mais a succombé à ses blessures. Un officier de police a indiqué que la morsure au visage était sévère. Impossible pourtant de dire si c’est ce qui a provoqué la mort, ou s’il s’agit de la chute de l’enfant. La famille a refusé de faire autopsier le corps du garçon.

Beaucoup de personnes se font attaquer par des singes en Inde. Plus de 50 millions de ces animaux vivent à travers le pays et se retrouvent de plus en plus dans les villes, où leur comportement devient agressif. En 2016, 1.900 morsures avaient été recensées uniquement à New Dehli. En mai dernier, des touristes français en avaient été victimes.