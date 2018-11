Vidéo : suivez en direct l’atterrissage de la mission InSight sur Mars

Ce lundi 26 novembre, l'atterrisseur InSight entrera dans l'atmosphère de Mars à 20h47 (heure de Paris, 19h47 GMT), pour se poser en six minutes et demi dans la plaine d'Elysium. Les images seront retransmises du centre de contrôle de la Nasa, à Pasadena, près de Los Angeles.

InSight atterrira sur Mars après avoir voyagé durant six mois et demi et parcouru 480 millions de kilomètres depuis son lancement, avec à son bord un instrument qui vaut des dizaines de millions d'euros : un sismomètre hypersensible. L'objet a été conçu par l'agence spatiale française, le Cnes.

Depuis 2012, avec Curiosity, aucun objet n'a tenté de se poser sur le sol de Mars. D'ailleurs, seuls les Américains ont réussi à poser des robots sur la planète rouge. En 2016, les Européens ont échoué, comme l'URSS à plusieurs reprises.

«Atterrir sur Mars est vraiment, vraiment difficile», a déclaré Thomas Zurbuchen, chef du directorat scientifique de la Nasa, l'agence spatiale américaine qui a approuvé la mission de près d'un milliard de dollars il y a sept ans. Des paroles confirmées par le directeur du Cnes, Jean-Yves Le Gall, pour qui «lundi soir, on va vivre 'les sept minutes de terreur'». Mais bien que ce soit la saison des tempêtes sur Mars, la météo devrait être bonne et le bouclier thermique d'InSight a été renforcé.

Les chercheurs espèrent répondre à de nombreuses questions

La sismologie a joué un rôle de premier plan pour rassembler des connaissances sur la formation et la composition interne de la Terre. Ainsi, écouter l'intérieur de Mars permettra de faire le tri entre les différentes théories sur la formation des planètes de notre système solaire. D'autant plus que l'absence de tectonique des plaques sur cette planète, qui fait la moitié de la Terre, a permis d'en préserver la structure initiale, contrairement à la planète bleue.

Le sismomètre contenu dans InSight est composé, en réalité, de six sismomètres. Immobile et protégé par un dôme, il sera posé sur le sol de Mars pour écouter les météorites qui se fracassent régulièrement sur la planète rouge, les tremblements de terre, le craquement des couches, leurs déformations, les failles sous la surface, l'attraction créée par la petite lune Phobos, etc. Les chercheurs espèrent ainsi répondre à de nombreuses questions : le noyau de Mars est-il liquide ou solide ? Quelles sont l'épaisseur et la composition du manteau de la croûte ?

HP3, un autre instrument allemand, est une sorte de thermomètre qui captera les flux de chaleur venant des tréfonds. Relié par une laisse à l'atterrisseur, il ressemble à une petite taupe. Il creusera de 3 à 5 mètres de profondeur.