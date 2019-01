New York : une femme portant un landau meurt en tombant dans les escaliers du métro

Une mère de famille américaine de 22 ans, Malaysia Goodson, est décédée dans le métro de New York, après être tombée dans les escaliers, lundi 28 janvier. Elle portait un landau dans les bras, dans lequel se trouvait sa fille de 1 an, qui s'en est sortie indemne.

Le frère de la victime, Dieshe, a précisé à la chaîne de télévision Connecticut News 12 qu'elle était en train de faire du shopping dans la ville du nord-est des Etats-Unis. En plus de la poussette, elle portait donc «beaucoup de sacs de courses».

Elle a été trouvée au sol, inconsciente, sur le quai de la station de la 7e Avenue, dans le quartier de Manhattan, avant d'être emmenée à l'hôpital, où son décès a été prononcé. La police de New York a déclaré qu'un examen médical serait effectué afin de déterminer la cause du décès de la jeune femme, qui vivait à Stamford (Connecticut).

Des cagnottes de soutien

Quant à sa fille, Rhylee, elle était consciente après la chute et n'a pas été blessée sérieusement. Elle se trouve maintenant avec son père et sa grand-mère. Une cagnotte sur le site GoFundMe a été lancée pour soutenir l'enfant de 1 an. Une autre a été créée pour couvrir les frais des funérailles de sa mère.

A 22 year old Stamford mother died last night after falling down the subway stairs in Manhattan. Malaysia Goodson had her 1 year old daughter with her, strapped into a stroller. Family tells us the child is ok. Hear from her grieving brother today on @News12CT. pic.twitter.com/ccRnsOFJc9 — Marissa Alter (@MarissaAlter) 29 janvier 2019

Cet accident tragique met en question l'accessibilité du métro new-yorkais. Seulement 24 % des 472 stations sont classées comme accessibles à tous (handicapés, personnes âgées, enfants en bas âge...), soit le taux le plus bas des Etats-Unis, selon un rapport réalisé par les autorités de la mégapole aux 8 millions d'habitants.

Un manque d'ascenseurs en état de marche

Et même dans celles qui disposent d'un ascenseur, celui-ci est souvent hors service. En effet, un étude a montré que chaque ascenseur du métro de New York tombait en panne 53 fois par an en moyenne.

The lack of accessibility in our subways is literally killing people. I am heartbroken by this tragedy, and am keeping this family in my thoughts. NYC must do more for families and the disabled. https://t.co/X2w91JdKtD — NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) 29 janvier 2019

Mais cette question ne se pose même pas dans le cas de la mort de Malaysia Goodson, puisque, selon un article du New York Times, il n'y a pas d'ascenseur dans la station où la mère de famille est décédée.