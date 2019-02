Gucci retire un pull de la vente suite aux accusations de «blackface»

La maison de haute-couture Gucci a retiré de la vente un pull, dont l’aspect rappelait le «blackface», une pratique raciste.

Ce pull noir présentait un long col, remontant jusqu’au milieu du visage et laissant apparaitre une imposante bouche rouge. De nombreux internautes ont critiqué le design du vêtement, le jugeant raciste.

So @gucci puts out a sweater that looks like blackface...... On Black History Month.... And then issues an apology because they didn't know that blackface images are racist. pic.twitter.com/G3HjPTIuuQ

Face à la polémique, la marque a finalement retiré le pull de la vente et présenté ses excuses. «Gucci présente ses excuses pour l’outrage causé par ce pull […] Nous considérons la diversité comme une valeur fondamentale». Et d’ajouter que «cet incident » constitue une véritable «leçon pour l’équipe».

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.



We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.



Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs

— gucci (@gucci) 7 février 2019