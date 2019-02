Un sosie de Kim Jong-un expulsé du Vietnam avant le sommet Kim-Trump

Le sosie de Kim Jong-un a été expulsé du Vietnam ce lundi 25 février. Il avait été interpellé vendredi 22 février alors qu'il organisait un faux «sommet» avec le sosie de Donald Trump, à quelques jours de la vraie rencontre entre les deux dirigeants à Hanoï.

Howard X, imitateur du leader nord-coréen, costume noir et épaisses lunettes, a dénoncé comme biaisée la raison avancée par le régime communiste vietnamien à son expulsion : un visa non-valide. «La vraie raison, c'est que je suis né avec la même tête que Kim Jong-un, c'est ça le vrai délit», a déclaré le résident de Hong Kong lors d'un point presse lundi matin à son hôtel, avant d'être emmené en voiture à l'aéroport d'Hanoï, accompagné de trois officiels vietnamiens en uniforme.

Le sosie de Kim Jong-un et celui de Donald Trump, Russell White, avaient fait leur apparition vendredi, sur les marches de l'hôtel Metropole et de l'opéra de la capitale vietnamienne, entourés d'un essaim de journalistes et d'agents de sécurité. «Nous oeuvrons à la paix. Par les négociations, par le dialogue, nous voulons bien sûr aider la Corée du Nord», avait raconté Russell White, cheveux gominés et visage exagérément bronzé, alors que les vrais Donald Trump et Kim Jong-un doivent se rencontrer mercredi et jeudi à Hanoï, pour avancer sur le dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord, ouvert en juin lors de leur premier sommet à Singapour.



Les deux sosies à l'entrée de l'hôtel Metropole d'Hanoï, vendredi 22 février (crédit : Manan Vatsyayana / AFP).

Un régime « sans aucun sens de l'humour»



Un faux sommet qui n'avait pas du tout plu au pouvoir vietnamien. Une dizaine de policiers s'étaient en effet présentés dans une station de télévision locale où les deux hommes donnaient une interview, pour les interpeller et les convoquer à un interrogatoire. «Ils ont simplement dit "arrêtez ces imitations ou nous vous virerons du pays"», avait relaté Howard X.

#HKFP In Pictures: Trump lookalike and Hong Kong's Kim impersonator held for questioning by police in Vietnam https://t.co/xqyBOvCWCl pic.twitter.com/scQrWIV5Sj — Hong Kong Stream (@hkstream) 24 février 2019

Une menace que les autorités vietnamiennes ont donc mise à exécution ce lundi, mais seulement pour l'imitateur du dirigeant nord-coréen. Russell White, originaire du Canada, a en effet été autorisé à rester sur place, mais sans apparaître publiquement en tant que Donald Trump. «Je pense que le vrai Donald Trump a le sens de l'humour parce qu'il est toujours là. Soit ça, soit ils ne peuvent pas payer son billet d'avion pour le Canada», a plaisanté Howard X, critiquant le régime autoritaire de Hanoï comme «un Etat à parti unique sans aucun sens de l'humour».

A la recherche de sosies de Poutine, Xi Jinping ou Bolsonaro

«La satire est une arme puissante contre toute dictature. Ils ont peur d'un couple de gars qui ressemble à la réalité», a poursuivi l'imitateur. Les deux hommes ont tout de même profité lundi de leurs derniers moments ensemble pour continuer leurs provocations. «Nous sommes ici pour rendre à la politique sa grandeur», a déclaré Russell White, en référence au slogan de campagne du président américain («Rendre à l'Amérique sa grandeur», «Make America great again» en anglais), tout en portant les bagages de son compère. «S'il te plaît, pas de Troisième Guerre mondiale», a conclu ironiquement Howard X, avant d'embrasser le faux Donald Trump, en signe d'adieu.



Howard X embrassant Russell White, avant d'être escorté jusqu'à l'aéroport d'Hanoï par les autorités vietnamiennes, ce lundi 25 février (crédit : Manan Vatsyayana / AFP).

Mais les deux trublions ne comptent pas s'arrêter là. Ils sont en effet à la recherche de nouveaux sosies pour compléter leur bande de «tyrans». Ils souhaiteraient notamment trouver de faux Vladimir Poutine (Russie), Xi Jinping (Chine) ou Jair Bolsonaro (Brésil).