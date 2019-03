Une star de la K-pop accusée d’avoir offert des prostitués à des investisseurs

Seungri, star de la K-pop sud-coréenne, a annoncé qu'il se retirait du monde du spectacle à la suite de multiples enquêtes de police. L’une concerne des accusations selon lesquelles il aurait offert des services sexuels à des investisseurs.

Le chanteur du boys band BigBang, l'un des plus grands groupes de K-pop de Corée du Sud, est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer des investisseurs en leur proposant les services de prostituées dans de multiples boîtes de nuit de Gangnam, quartier sélect de Séoul. Le musicien de 29 ans a été entendu par la police durant le weekend et accusé d'«incitation à la prostitution».

Drogue, agressions sexuelles...

«Il serait mieux à présent que je prenne ma retraite du monde du spectacle», a-t-il dit dans un communiqué posté lundi sur son compte Instagram. «S'agissant de l'enquête en cours, je la prendrai au sérieux afin de balayer toutes les accusations». Le chanteur, également propriétaire d'une franchise internationale de restaurants, avait suspendu le mois dernier sa carrière de musicien et annulé des concerts prévus courant mars.

Son nom est aussi mêlé à une enquête ouverte par la police sur des accusations de vente de drogue et d'agressions sexuelles au Burning Sun, club où il était directeur des relations publiques.

«Je suis lourdement critiqué par le public depuis un mois et demi et je fais l'objet d'enquêtes de la part de toutes les autorités du pays», ajoute le musicien. «J'ai été qualifié de «traître à la nation», je ne peux pas supporter de faire mal aux autres», a-t-il ajouté, en s'excusant auprès de ses fans «en Corée du Sud et à l'étranger».

une pétition contre lui

BigBang est l'un des boys band les plus populaires de Corée du Sud. Depuis ses débuts en 2006, il a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde.

De nombreux fans de Seungri lui ont déjà tourné le dos, signant une pétition la semaine dernière pour demander son expulsion de BigBang. Il a causé «à la réputation du groupe des dégâts irréparables», dit le texte.