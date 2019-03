Une mère, sous l’emprise de la drogue, est accusée d’avoir tué son bébé en l’allaitant

Alors qu’elle avait consommé de la drogue, une mère américaine a allaité sa fille de six semaines, qui n’a pas survécu.

Brandi Froeba, âgée de 35 ans, avait prévenu les secours en août 2018, en leur expliquant que son bébé, Daisy, avait perdu connaissance après l'allaitement.

Le décès de la petite fille a été prononcé quelques heures plus tard à l’hôpital et la mère a été arrêtée le 8 mars dernier en Louisiane, suite à l’enquête sur les circonstances de la mort de sa fille, rapporte le magazine américain People.

Breastfeeding La. Mom Accused of Murder After Baby Girl Dies From Methamphetamine Ingestion https://t.co/h7O4fvdnZB

— People (@people) 18 mars 2019