Etats-Unis : une vraie lignée... de pilotes de ligne

De grand-père en petites-filles. Une photo de deux femmes aux commandes d’un avion de ligne a récemment agité les réseaux sociaux.

Et pour cause, Wendy Rexon, la pilote d’un vol reliant Los Angeles à Atlanta, n’est autre que la mère de sa copilote, Kelly Rexon. Assises côte à côte dans le cockpit, elles travaillent ensemble pour la compagnie américaine Delta Airlines.

Just flew with this mother daughter flight crew on Delta from LAX to ATL. Awesome. ⁦@Delta⁩ ⁦@EmbryRiddle⁩ #erau pic.twitter.com/HYLl65H5p1

— John R. Watret (@ERAUWatret) 17 mars 2019