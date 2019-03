L’un des hommes le plus recherchés du monde arrêté en Roumanie

Shane O'Brien, un Britannique de 31 ans, a été arrêté en Roumanie ce samedi 23 mars, après plusieurs années de cavale. Il avait été placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe et du monde par Europol et Interpol.

Shane O'Brien est suspecté du meurtre de Josh Hanson, un jeune Britannique de 21 ans, poignardé à mort dans un bar de Londres, en octobre 2015. A la suite de cet homicide, il avait quitté le Royaume-Uni via un vol privé.

La police avait offert une récompense de 50 000 livres (58 000 euros) pour toute information susceptible de mener à son arrestation et à des poursuites. Le Britannique, qui avait comme signe distinctif un immense tatouage dans le dos représentant un hibou tenant un crâne, était en effet aussi recherché que des terroristes d'Al-Qaïda, des violeurs d'enfants ou encore des criminels de guerre.

Man detained in connection with Josh Hanson murder https://t.co/1mEJzKNMwY pic.twitter.com/BPG342Sz7X — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 mars 2019

Déjà arrêté une fois

Il est à ce jour détenu par les autorités en Roumanie, sous un mandat d'arrêt européen au nom de la police londienne. Cette dernière a annoncé que les procédures pour l'extrader au Royaume-Uni allaient bientôt commencer. Le temps presse, car le mandat d'arrêt européen pourrait être perdu après le Brexit, qui vient d'être reporté au 12 avril minimum.

Shane O'Brien avait déjà arrêté une fois, en février 2017, à Prague (République tchèque). Mais il avait utilisé de faux documents d'identité italiens, en utilisant le pseudonyme d' «Enzo Mellonceli», ce qui lui avait permis d'être libéré sous caution.