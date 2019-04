Etats-Unis : on lui vole tous ses outils de travail, la police se mobilise pour l'aider

Un bel élan de solidarité. Adrian Salgado, un jardinier de 57 ans résidant à Santa Ana, en Californie, s’est récemment fait voler son pickup, qui contenait de l’argent et surtout tous ses précieux outils de travail.

Face à la détresse de cet homme que toute la communauté apprécie, des policiers de la ville ont décidé de se mobiliser. Ils ont d’abord très vite retrouvé les voleurs à bord du véhicule, mais ces derniers s'étaient déjà divisé l'argent et avait écoulé plus de 3.000 dollars d'outils.

Déterminés à l'aider, les agents ont alors lancé une cagnotte et contacté le magasin de bricolage Home Depot, afin qu’il fasse une ristourne à Adrian. Toute l'équipe de police s'est alors rendue avec lui dans le magasin, et Adrian a ainsi pu remplacer l'intégralité de son matériel.

And this story just got even better. Suspect’s grandfather discovered stolen tools in his backyard, returns them to victim @SantaAnaPD @NBCLA #doinggood https://t.co/e1AlsfB33g pic.twitter.com/p0vTVdjOsQ

— Hetty Chang (@HettyNBCLA) 28 mars 2019