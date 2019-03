Etats-Unis : un réfugié de 8 ans brille aux échecs

Sa vie a changé du tout au tout. Tanitoluwa Adewumi, un réfugié nigérian de 8 ans, a vu son destin basculer grâce aux échecs.

Alors qu’il ne connaissait pas les règles de ce jeu il y a encore un an, le petit prodige est devenu le meilleur joueur de sa catégorie d’âge aux Etats-Unis, raflant récemment le championnat de l’Etat de New York.

Celui qui était à la rue avec sa famille, après qu’ils ont fui leur pays à cause de Boko Haram, est désormais considéré comme un petit génie.

"Refugees enrich our nation and talent is universal, even if opportunity is not."





This story made me smile. Tanitoluwa, you exemplify a winning spirit – in chess and in life. And kudos to your hardworking parents. You all should stop by my office in Harlem; I'd love to meet you.

