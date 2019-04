Suède : un policier dénudé arrête un fugitif dans un sauna

Une arrestation cocasse. Un policier suédois a récemment arrêté un homme recherché pour trafic de drogues et violences sur agents, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans un sauna, vêtus d’une simple serviette.

Cette rencontre inattendue a eu lieu alors que le policier, hors service, se détendait dans ce bain-douche public, situé à Stockholm. Lorsque celui-ci est entré dans le sauna, il a alors immédiatement reconnu le forcené sous mandat d'arrêt.

Sans paniquer, l’agent dénudé a réussi à coincer l'homme dans la pièce, et a pu procéder à son arrestation. «Il est plus aisé d'intervenir lorsque vous avez des collègues autour de vous, c'est un miracle que cette arrestation a eu lieu sans esclandre, et sans que personne ne soit blessé», a ainsi fait savoir Christoffer Bohman, le supérieur du héros du jour.

Continuant son éloge, Christoffer a vanté ses qualités de son collègue de la police de Rinkeby, dans la banlieue de Stockholm. «Notre collègue est un policier très calme, capable de garder son sang-froid même dans les situations les plus périlleuses», a-t-il ensuite ironisé.

Le fugitif – qui ne s'était pas présenté au moment de purger sa peine – était recherché depuis longtemps et n'avait apparemment pas quitté le territoire. Faisant preuve d'imprudence, il finira finalement bien en prison.