Angleterre : un teckel survit après être resté coincé 5 jours dans un terrier à lapins

Lors d'une banale promenade, la famille McLellan a bien cru avoir perdu son chien pour toujours.

Alors que Sarah et son mari se baladaient dans la forêt de Haworth, dans le Yorkshire, accompagnés de leurs deux teckels à poil dur, l’un d’eux, Ralph, s’est soudainement volatilisé. Impossible de leur retrouver, ni même d’entendre un aboiement. Le couple a alors tenté de mobiliser les réseaux sociaux, sans succès.

***** MISSING DOG ***** West Yorkshire





RALPHIE is a male Dachshund Teckle - missing 14 Mar 2019



from above Ponden Hall in Stanbury, West Yorkshire BD22





searching for Ralphhttps://t.co/hrkLaOne8Whttps://t.co/5004FzQZzO pic.twitter.com/cPDA9WedHT — Christine Williams (@TillyFlop1) 17 mars 2019

La délivrance s’est finalement produite cinq jours plus tard, lors d’une nouvelle promenade, où Edie, le second teckel, et accessoirement sœur de Ralph, s’est mise à aboyer violemment au niveau d’un terrier de lapin. Convaincus que leur animal s’y trouvait, les McLellan ont creusé pendant plus de deux heures, avant de le découvrir, enfouit sous la terre.

Affamé mais en bonne santé, Ralph est finalement rentré tranquillement chez lui, comme si de rien n’était. «C’était un tel drame pour nous, et je suis encore choquée», décrit Sarah. Après l'avoir retrouvé, «je suis restée réveillée jusqu’à une heure du matin pour lui faire des câlins».