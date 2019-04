Sur la côte écossaise, des empileurs de pierre défient la gravité

Ils défient la gravité en empilant les pierres pour construire de stupéfiantes sculptures : ce sont les adeptes du «stone stacking», l'art de faire tenir les pierres en équilibre, réunis ce week-end à Dunbar, sur la côte sud-est de l'Ecosse.

«L'empilement de pierres est l'une des formes d'art les plus anciennes» et «peut remonter aux origines de l'humanité», explique à l'AFP James Craig Page, organisateur du championnat d'Europe de «Stone stacking», qui avait lieu samedi et dimanche.

[Andy Buchanan / AFP] Photo prise le 21 avril 2019 à Dunbar (Ecosse) où se tenait une compétition de "stone stacking", l'art de faire tenir les pierres en équilibre

Egalement appelée «rock balancing» ou «rock stacking», cette discipline été popularisée ces dernières années par le travail des artistes Bill Dan et Michael Grab, et jouit désormais de plusieurs compétitions internationales, poursuit-il.

Concrètement, «l'équilibre de pierres» consiste à placer des cailloux de toutes formes et de toutes tailles les uns sur les autres pour produire des sculptures, abstraites la plupart du temps. Ciment et autres liants sont évidemment interdits : les pierres ne doivent tenir ensemble que grâce à l'équilibre et à la force de la gravité.

[Andy Buchanan / AFP] Photo prise le 21 avril 2019 à Dunbar (Ecosse) où se tenait une compétition de "stone stacking", l'art de faire tenir les pierres en équilibre

Pour en maîtriser les ficelles, «les compétences requises sont la patience, la concentration, l'amour de la nature et le... refus d'être malheureux !», témoigne James Craig Page.

Dimanche à Dunbar, au bord de la mer et sous un soleil radieux, les candidats en lice pour le titre de champion d'Europe ont rivalisé de patience et de créativité pour créer des sculptures étonnantes, parvenant à faire tenir en équilibre des blocs de pierre substantiels sur de simples cailloux.

Le gagnant remportera un voyage au Llano Earth Art Festival, au Texas, pour participer au Championnat du monde 2020 de «rock stacking».