Vidéo : un enfant tombe dans une piscine, son père le sauve in extremis

Le bon réflexe d'Albert Passavanti, un père de famille américain, a permis d'éviter la noyade de son fils d'un an et demi.

La famille profitait d'un dimanche ensoleillé autour d'une piscine du comté de Palm Beach, en Californie, quand le père a vu l'enfant atterir dans l'eau. En cause : la porte de la barrière de sécurité qui avait été laissée ouverte. Le bébé n'a donc eu aucun mal à atteindre la piscine.

Ni une ni deux, Albert Passavanti a bondi sur ses jambes et sauté l'obstable de plus d'un mètre de hauteur pour récupérer l'enfant. «Cela ne m'a même pas traversé l'esprit de faire le tour. Je voyais un point A et un point B», a-t-il confié à la chaîne WPTV, affiliée à CNN.

En 2017, aux États-Unis, près de 1.000 noyades d'enfants ont été référencées. Selon une étude de l'American Academy of Pediatrics (AAP), il s'agit de la première cause de décès chez les un à quatre ans.