Invasion de la zone 51 : il court comme Naruto en plein direct télé et devient une star du Web

Alors que l’appel à prendre d’assaut la Zone 51 vendredi 20 septembre a fait un flop, l’un des curieux qui avait fait le déplacement s’est illustré en direct à la télévision américaine.

Dans une vidéo devenue virale, on peut voir un journaliste d’une chaîne de télévision américaine en plein duplex lorsque surgit brièvement derrière lui un homme courant d’une manière pour le moins étonnante. Penché vers l’avant, il cavale les bras tendus vers l’arrière.

J'suis mort la c'était pas une blague regardez le mec qui court derrière #Area51 pic.twitter.com/myzi2PiPFL — Jeff Tuche (@jefftucheof) September 20, 2019

Naruto run

Les adeptes de manga ont rapidement reconnu la course si particulière de Naruto. Et ce n’est pas un hasard. Matty Robert, à l’origine de l’appel au raid sur la zone 51, avait en effet invité les participants à courir comme le personnage : «Si on court comme Naruto, on peut aller plus vite que leurs balles».

Une invitation à laquelle s’est ainsi plié l’individu, suscitant l’hilarité sur Twitter, comme en témoigne d’innombrables tweets.

MDR dans la autour de la zone 51 ils arrivent comme ça pic.twitter.com/B8ZoFh8e0X — 13 (@13emelettre) September 20, 2019

L’appel à forcer la base militaire américaine aura eu le mérite de faire rire les réseaux sociaux, à défaut de faire le plein. Seule une centaine de personnes, bien souvent déguisées, ont en effet répondu à l’appel alors que l’événement Facebook totalisait pourtant deux millions de personnes inscrites.