Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie est de plus en plus vorace

Selon une équipe de scientifiques américains, le trou noir supermassif qui se situe au cœur de notre galaxie fait preuve d'un comportement inquiétant : son appétit semble avoir dangereusement augmenté ces derniers temps.

Voilà vingt-quatre années que les astronomes gardent un œil sur le trou noir en question, Sagittarius A* (ou Srg A*). Cette année, ils ont remarqué qu'il avalait les objets à un rythme inhabituel.

«D'habitude, il s'agit d'un trou noir plutôt calme», a expliqué Andrea Ghez, professeure de physique et d'astronomie à l'université de Californie qui a pris part à cette étude, au Guardian. «On ignore l'origine de ce gros festin», a-t-elle ajouté.

Autre phénomène étrange observé le 13 mai dernier : le trou noir s'est soudainement illuminé, jusqu'à briller soixante-quinze fois plus que d'ordinaire. «La grande question qu'on se pose, c'est si le trou noir est en train d'entrer dans une nouvelle phase», a déclaré Mark Morris, également professeur de physique et d'astronomie à UCLA et co-auteur de l'étude publiée dans l'Astrophysical Journal Letters, interrogé par le Guardian.

Selon les scientifiques, ce drôle de comportement pourrait avoir été causé par des étoiles, qui se sont rapprochées du trou noir ces dernières années, ou par l'absorption de plusieurs astéroïdes de grande taille.