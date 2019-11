Hong Kong : les masques interdits, les manifestants vont porter des masques d'Halloween

Les militants pro-démocratie de Hong Kong pourraient profiter de la fête d’Halloween pour contourner l'interdiction de manifester le visage masqué, en portant lors du rassemblement de jeudi des costumes et des masques effrayants.

Les autorités hongkongaises ont invoqué le 4 octobre dernier une loi d’urgence qui n’avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque lors des manifestations, dans le but de mettre un terme à plusieurs mois d’une contestation sans précédent.

Mais les masques d'Halloween, eux, sont autorisés, ce qui rendra difficile l'identification des manifestants, qui pourront se cacher aussi bien derrière le masque d'un squelette ambulant, que celui d'une sorcière maléfique ou d'un vampire assoiffé de sang. Autant de créatures surnaturelles qui vont déambuler et grouiller dans les rues de la ville le soir de la fête.

C'est pourquoi les officiers ordonneront si besoin aux fêtards «de retirer leur masque pour vérifier leur identité» a affirmé une source au «South China Morning Post». «Ne pas le faire est un délit», a-t-il ajouté.

Les manifestants ont prévu de se rassembler dans le quartier de Causeway Bay, le cœur commerçant dynamique de Hong Kong, sans l’autorisation de la police.

«Un tel rassemblement non autorisé constituera une menace sérieuse pour l'ordre public et la sécurité du public», a déclaré la police dans un communiqué, qui se prépare ainsi à l'éventualité de nouveaux affrontements. Elle prévoit d'affecter environ 3.000 officiers anti-émeute et trois canons à eau sur l'île de Hong Kong.

L’ex-colonie britannique, devenue une région semi-autonome, traverse depuis juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des actions quasi quotidiennes, et des confrontations de plus en plus violentes entre forces de l’ordre et manifestants.