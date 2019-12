Vidéo : deux navires d'une même compagnie se percutent en mer

Pour une raison inexpliquée, deux navires appartenant à la compagnie Carnival Cruise Lines se sont percutés vendredi dans le port de Cozumel, île mexicaine située dans les Caraïbes.

Un incident filmé par un croisiériste témoin de la scène.

Les images montrent le bateau de croisière «Carnival Glory» manoeuvré et percuter à faible allure la poupe du «Carnival Legend» avant de continuer son chemin.

