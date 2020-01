Nicole Kidman, Pink, Selena Gomez... Les stars se mobilisent pour aider les victimes des incendies et les pompiers en Australie

La solidarité en action. De Nicole Kidman à Pink en passant par Selena Gomez et Ashleigh Barty, de nombreuses personnalités se mobilisent depuis plusieurs jours pour venir en aide aux pompiers et aux victimes des terribles incendies en Australie, qui ravagent le pays et ont déjà fait 24 morts, en lançant des collectes de fonds ou en effectuant des dons.

Des millions de dollars ont déjà été recueillis, notamment grâce à la cagnotte lancée par la comédienne australienne Celeste Barber sur Facebook. Destinée à aider les pompiers, elle a atteint près de 18 millions d'euros de dons, venus du monde entier, en 72 heures. Sur Instagram, l'actrice a partagé des photos de la maison de sa belle-mère, qui laissent apparaître une lumière jaune orangée, dans une ambiance digne de la fin du monde. «C’est terrifiant. Ils ont peur. Ils ont besoin de votre aide», écrit-elle en légende de son post.

La chanteuse américaine Pink s'est de son côté engagée samedi dans un tweet à donner 500.000 dollars américains (environ 450.000 euros) aux pompiers locaux, un montant égal à celui promis par l'actrice australienne Nicole Kidman. «Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie», a écrit l'actrice d'Australia et Eyes Wide Shut sur Instagram.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz pic.twitter.com/kyjDbhoXpp — P!nk (@Pink) January 4, 2020

La chanteuse américaine Selena Gomez, «absolument dévastée par les incendies en Australie», a également déclaré sur Twitter qu'elle allait faire un don, sans en préciser le montant. «J’aimerais que vous envisagiez de faire de même si vous le pouvez», a-t-elle écrit.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up https://t.co/aEqW5SPKPG — Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020

Les stars du tennis australien se mobilisent également pour aider leurs compatriotes. Notamment Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale et vainqueur du tournoi de Roland-Garros en 2019, qui a annoncé qu'elle ferait don à la Croix-Rouge de ses gains du tournoi de Brisbane - qui peuvent potentiellement atteindre 250.000 dollars (environ 225.000 euros) - pour aider les victimes des incendies.

Son compère masculin Nick Kyrgios a lui promis de verser 200 dollars australiens (environ 125 euros) aux communautés touchées par les feux de forêt à chaque fois qu'il réussirait un ace, et ce tout au long de sa tournée australienne, qui s'achèvera à l'Open d'Australie, prévu du 20 janvier au 2 février.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020

Plusieurs autres tennismen ont suivi le mouvement, comme Alex De Minaur, qui s'est s'engagé à donner 250 dollars australiens (156 euros) par ace, ou John Millman (100 dollars australiens par ace, soit 62 euros). Tom Larner, le directeur de l’ATP Cup, la toute nouvelle compétition de tennis par équipes, leur a emboîté le pas, en annonçant que chaque ace réussi pendant le tournoi, qui se termine le 12 janvier, permettra de collecter 100 dollars australiens.

Dans le monde du sport, le pilote de Formule 1 australien Daniel Ricciardo a lui aussi pris la parole sur son compte Instagram, appelant aux dons et annonçant la tenue d'une vente aux enchères lors du Grand Prix d'Australie, prévu le 15 mars prochain, afin de récolter des fonds.

Les victimes des incendies, qui ont déjà détruit une superficie équivalente à deux fois la Belgique, ont également reçu de nombreux messages de soutiens de célébrités, comme la reine d'Angleterre Elizabeth II. La monarque de 93 ans s'est dite «profondément attristée» par les feux et a remercié les services d'urgence «qui mettent leur propre vie en danger» pour aider la population.

Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the Governor General of Australia, Governor of New South Wales, Governor of Queensland, and Governor of Victoria and to all Australians. pic.twitter.com/ZNBAHW21az — The Royal Family (@RoyalFamily) January 4, 2020

L'actrice britannique Naomi Watts a quant à elle partagé sur Instagram une vidéo de la forêt australienne, prise l'an dernier, déplorant que «tant d'animaux sauvages [aient] déjà disparu (près de 500 millions selon des chercheurs de l'université de Sydney, NDLR)» et appelant ses followers à prier pour que la pluie vienne. Kim Kardashian a elle fait le lien entre ces violents incendies et l'état de notre planète, écrivant sur Twitter : «Le changement climatique est réel.»