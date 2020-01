La Coupe du monde au Qatar est-elle menacée par la situation entre l'Iran et les Etats-Unis ?

2022 est encore loin, mais la question de la tenue du Mondial de football peut déjà se poser. Le Qatar, pays organisateur de l'événement, est en effet au coeur des enjeux dans le conflit qui oppose les Etats-Unis et l'Iran depuis la mort du général Qassem Souleimani.

L'émirat, qui souffre d'un blocus économique de la part des Emirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite depuis 2017, a ainsi su se rapprocher économiquement du pays chiite. Les échanges économiques entre les deux Etats sont importants pour l'un comme pour l'autre au vu des sanctions internationales qu'ils subissent. Mais ce n'est pas tout. Le Qatar abrite également la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient.

La péninsule est donc en première ligne à plus d'un titre, sans parler de sa proximité géographique avec l'Iran. Les deux pays ne sont séparés que par une centaine de kilomètres de mer de l'océan Indien. Difficile dans ces conditions de pouvoir envisager l'organisation sereine d'une compétition à l'ampleur médiatique et économique comme la Coupe du monde de football. D'autant que l'attribution du Mondial au pays est critiquée en raison des conditions de travail des ouvriers dans les stades et du déplacement des matchs en novembre 2022.

Preuve supplémentaire du caractère sensible des sportifs dans la région, l'équipe de football américaine a annulé une session d'entrainement prévue à Doha du 5 au 25 janvier. D'autres équipes présentes sur place, comme le Bayern Munich, sont en revanche restées pour s'entrainer, comme le prouvent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux du club.

«Un des pays les plus sûrs au monde»

Il est cependant beaucoup trop tôt pour voir la FIFA imaginer officiellement d'annuler l'événement pour le déplacer ailleurs. Ce genre de cas est rarissime. Une seule Coupe du monde a été totalement annulée, en 1942 à cause de la Seconde guerre mondiale.

En 1986, l'organisateur a été changé après la désignation. En raison de difficultés économiques, et d'un changement de président, la Colombie renonce à organiser l'événement quatre ans avant son coup d'envoi. C'est le Mexique qui sera en charge d'accueillir le Mondial à la place. Même le coup d'Etat militaire de 1976 en Argentine n'empêchera pas la tenue de la compétition deux ans plus tard.

Doha devrait donc continuer à travailler pour terminer ses stades en temps et en heure, tout en priant que l'escalade de la violence ne s'aggrave pas dans un futur proche, mettant une bonne fois pour toute leur Mondial en danger. Relayé par le Sun, un porte-parole du Comité Suprême pour les projets et l'héritage aurait ainsi déclaré que «le Qatar reste l'un des pays les plus sûrs de la région et du monde. À trois ans de la Coupe du monde 2022, nous continuerons d'accueillir les fans et les équipes au Qatar».