Il perd son chien dans les bois et le retrouve dans une prison

En balade avec son maître dans l’Alabama (Etats-unis), Soup, un setter anglais entrainé à débusquer le petit gibier, s’est récemment laissé guidé par son instinct de chasseur et s’est enfui dans les bois, avant de disparaître durant plusieurs jours.

Bien déterminés à retrouver leur compagnon à quatre pattes, les propriétaires, Leigh et Michael Parker, ont donc lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux avant de contacter le refuge local. Mais Soup était toujours introuvable.

Alors qu’il avait perdu tout espoir de retrouver un jour son chien, Michael Parker a reçu un appel lui annonçant que Soup avait été recueilli le jour même de sa disparition, par un centre pénitencier tout proche.

«Les prisonniers jouaient avec lui et ils l'aimaient tous»

Ainsi, pendant que ses propriétaires étaient morts d’inquiétude, le chien était traité comme un roi. Il se régalait de rôti de bœuf, de tendres morceaux de poulet et avait même droit à une tarte aux pêches en guise de dessert, offerts généreusement par les détenus de la prison. Ceux-ci ont été bien tristes de devoir laisser partir la boule de poil.

Et réciproquement. Selon son maître, Soup n'était pas particulièrement pressé de rentrer à la maison, tant il était bien avec les prisonniers, «qui jouaient avec lui et ils l'aimaient tous». Et pour entretenir ce beau lien, le chien a désormais le droit à des balades régulières à la prison.