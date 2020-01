Incendies en Australie : 5 chiffres pour comprendre l'ampleur du désastre

Des images d'animaux carbonisés, un soutien international mais surtout un sentiment d'impuissance. L'Australie fait face depuis plusieurs mois à des incendies qui ravagent certaines parties du pays, et ne parvient pas encore à les maîtriser.

500 millions d'animaux tués

C'est probablement le chiffre qui aura fait le plus de bruit à l'étranger. Selon les estimations de chercheurs à l'université de Sydney, le nombre d'animaux tués atteindrait quasiment le demi-milliard. Les koalas, petits animaux peu rapides, sont les principaux concernés. Plus d'un tiers de leur population aurait ainsi disparus dans le sud du pays.

8,4 millions d'hectares brulés

C'est l'équivalent de la superficie de l'Autriche. Un pays entier qui serait parti en fumée en l'espace de quelques mois, selon les données du Rural Fire Service. À titre de comparaison, et selon les estimations, le chiffre est trois à quatre fois supérieur à l'ampleur des feux en Amazonie qui ont eu lieu à l'été 2019.

485 millions de dollars au moins en dommages

Il est encore très difficile de savoir avec certitude combien coûteront exactement les dommages causés à l'Australie. Au 6 janvier 2020, le Rural Fire Service des Nouvelles-Galles du Sud expliquait ainsi que 1.588 maisons avaient été détruites, 653 endommagées, et plus de 20.000 bâtiments sauvés. À cela, il faut ajouter les coûts médicaux pour les blessés et les pertes économiques dûes à l'arrêt de toutes les activités dans les zones touchées.

Des flammes qui dépassent les 70 mètres de haut

Les eucalyptus, des arbres très présents dans les forêts en Australie sont avant tout des très bons combustibles. Leur utilisation dans l'industrie au Portugal a entraîné de gros incendies par le passé. La facilité qu'à ce bois à s'embraser, combinée au climat chaud avec des vents secs, fait que les incendies deviennent très rapidement puissants, violents, et difficilement arrêtables.

250 MILLIONS DE TONNES DE CO2

Sans surprise, un feu de cette taille dégage des quantités astronomiques de dioxyde de carbone. Selon les scientifiques, les incendies ont créé autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'Australie n'en génère en 6 mois (sans incendie). De plus, les forêts qui attrapent une partie de ce CO2 brûlent, et ne peut donc pas le transformer en oxygène par photosynthèse. Cela entraîne une pollution de l'air sans précédent sur l'île continent. Au 1er janvier, Canberra était la ville la plus toxique du monde, devant New Delhi, en Inde.