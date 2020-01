La maladresse de Kylie Jenner sur les incendies en Australie choque les internautes

Insensible, Kylie Jenner? Alors qu'elle adressait ses pensées aux animaux décédés à cause des incendies meurtriers en Australie, la star de téléréalité a fait une bourde qui lui a valu de subir le courroux des internautes.

Quelques minutes après avoir posté le cliché d'un pompier sauvant un animal et légendé «plus d'un demi-milliard d'animaux ont été tués en Australie», la cadette du clan Kardashian-Jenner a publié dans sa story Instagram une photo de sa nouvelle pédicure... les pieds emmitouflés dans des chaussons Louis Vuitton en fourrure.

Un geste jugé irréfléchi et insensible par les internautes, qui n'ont pas manqué de remonter les bretelles de la star.

Kylie posting about how she is feeling heartbroken about the death of animals in Australia due to fire and then posting her wearing a slipper made of minks fur is the biggest hypocrisy of 2020... pic.twitter.com/odq866E9Ji — Pop Crave (@popcrayye) January 6, 2020

«Kylie qui écrit dans une publication à quel point elle a le coeur brisé par la mort des animaux en Australie à cause des feux et qui poste ensuite un cliché où elle porte des pantoufles en fourrure est la plus grosse hypocrisie de 2020», s'est offusqué un internaute sur Twitter.

When I saw that post I was gonna give her the benefit of the doubt of them being faux fur,, they are most definitely not. — Hugh Thanasia (@Lithunium_Snow) January 5, 2020

obviously doesn't break her heart enough to donate as much as she can to help. or to stop buying real fur. but am I surprised? no. — Corinna (@CorinnaPrins) January 6, 2020

Les Kardashian montent au créneau

Egalement critiquées pour leur absence de dons en faveur de l'Australie, les principales membres de la famille Kardashian ont tenu à mettre les choses au clair sur Twitter.

En tête, Kim Kardashian, qui a déclaré : «Rien ne me mets plus hors de moi que les gens qui pensent tout savoir des dons que nous faisons et qui pensent que nous sommes obligées de tout médiatiser».

nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 6, 2020

Même son de cloche pour Khloe Kardashian, qui a elle aussi souligné que leur famille n'était pas obligée de «se vanter» de leurs bonnes actions.