Au moins un milliard d'animaux sont déjà morts dans les incendies en Australie

Le chiffre paraît invraisemblable. Alors qu'une grande partie de l'Australie est en proie à de violents incendies qui ont fait 26 morts chez les humains, le nombre de décès chez les animaux aurait dépassé le milliard.

Dans une étude conjointe avec la WWF, le chercheur Chris Dickman, professeur à l'université de Sidney, a déclaré qu'au moins 1, 25 milliard de mammifères, oiseaux, chauve-souris, ou encore reptiles ont été tués.

La majorité sont morts directement tués par les flammes, tandis que d'autres ont péri en raison du manque de ressources, d'abris et de la hausse de la prédation. Le chercheur et la WWF ont étendu leurs estimations à l'ensemble du pays et davantage d'espèces, telles que que les grenouilles, les chauve-souris et les invertébrés.

Les koalas inquiètent particulièrement les chercheurs. Ces bêtes ne possèdent en effet pas la vitesse suffisante pour quitter leurs arbres et s'enfuir à l'approche des flammes. Près d'un tiers de la population de ce mammifère aurait déjà disparu en Nouvelles-Galles du Sud.

Les chiffre avancés par les scientifiques n'ont cependant pas encore été confirmé par les autorités. La ministre de l'Environnement, Sussan Ley, a ainsi expliqué que les données complètes ne seront connues que lorsque «les feux se seront calmés et qu'une bonne évaluation sera menée».

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de koalas ou de perroquets carbonisés ont été partagés. Des cagnottes de soutien ont permis d'organiser des raids de distribution de nourriture et de soins pour les animaux blessés.