Présidentielle américaine : la renaissance de Bernie Sanders dans les sondages

Une crise cardiaque, et tout le monde le pensait perdu. Pourtant, à moins d'un mois des premiers votes dans la primaire démocrate, Bernie Sanders connaît un nouvel engouement autour de sa campagne.

Lorsque le candidat autoproclamé socialiste est sorti de l'hôpital après son alerte au coeur, le 4 octobre 2019, il était troisième des sondages nationaux avec 15% des intentions de votes, bien loin d'Elizabeth Warren et Joe Biden qui bataillaient en tête avec respectivement 23 et 26%. Certains imaginaient déjà la sénatrice et l'ancien vice-président dans un duel qui tiendrait jusqu'au bout de la course pour l'investiture.

Mais c'était sans compter sur l'expérience de Bernie Sanders et quelques erreurs de parcours d'Elizabeth Warren. Au 12 janvier, la campagne de cette dernière est en chute libre, alors qu'elle est désormais 6 points derrière son rival et 15 points derrière Joe Biden.

Mais plus que les simples sondages nationaux, qui ne sont que des indications, les chiffres de Sanders sont avant tout très bons au niveau des Etats importants. Depuis le début du mois de janvier, il a tout simplement viré en tête dans le New Hampshire et l'Iowa, les deux premiers à voter.

Des soutiens importants

Ces sondages, ainsi que sa levée de fond impressionnante au dernier trimestre de 2019 (34 millions de dollars, soit plus que ses rivaux démocrates, et de loin) montrent que Bernie Sanders a réussi à rassurer sur son état de santé. La communication sur ce point a été efficace, comme lorsqu'une vidéo de lui jouant au basket a été largement partagée sur les réseaux sociaux, au point d'en faire une séquence dans le très populaire Tonight Show de Jimmy Fallon.

Difficile de savoir cependant si cela suffira à aller au bout. Malgré l'arrivée de personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilhan Omar dans l'équipe de Bernie Sanders, qui a pu mobiliser l'électorat le plus radical, Elizabeth Warren reste troisième et siphonne des votes en provenance de la gauche des démocrates. C'est notamment ce qui explique la large domination de Joe Biden dans les sondages, qui n'est handicapé que par des plus petits candidats modérés, comme Pete Buttiegieg ou encore Mike Bloomberg. Près d'un an après l'officialisation de sa candidature, la vraie bataille ne fait donc que commencer pour Bernie Sanders.