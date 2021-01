Une poupée de Bernie Sanders vendue 20.300 dollars

Même s'il a perdu la primaire démocrate, la popularité de Bernie Sanders reste intacte. Une poupée à son effigie a ainsi été vendue 20.300 dollars.

La poupée, réalisée au crochet, est inspirée de la célèbre photo de Bernie Sanders prise lors de l'investiture du président américain Joe Biden.

On y voit le sénateur du Vermont esseulé, emmitouflé dans une doudoune et les mains cachées dans des moufles. La photo est aussitôt devenue un meme (une photo, vidéo ou un concept massivement repris et détourné).

On peut reconnaître que Bernie Sanders à marqué cette cérémonie. #BernieSanders #InaugurationDay pic.twitter.com/S19r10aThY — Danny Lannister (@quentinlebars) January 21, 2021

Ce buzz n'est pas passé inaperçu auprès de Tobey King, artiste américaine de 46 ans qui fabrique de petites poupées au crochet. «Je savais que la photo de Bernie était très tendance», explique-t-elle au Guardian. «J'avais déjà un patron de Bernie et une poupée Bernie. Donc j'ai juste modifié quelques éléments pour correspondre à la photo.»

Après sept heures de travail, Tobey King est parvenue à reproduire la doudoune, le masque et les moufles devenus viraux. Elle a mis en vente la poupée sur EBay et celle-ci s'est vendue... 20.300 dollars (environ 16.700 euros).

Les bénéfices pour une association caritative

Tobey King a décidé de reverser cette somme à l'association Meals on Wheels («Repas sur roues») qui lutte contre la précarité alimentaire des seniors américains. «J'espère vraiment que Bernie est content de ce que j'ai fait», a confié l'artiste américaine.

Probablement, puisque Bernie Sanders lui-même a levé des fonds pour Meals on Wheels. Il a commercialisé des sweatshirts avec sa photo et a ainsi récolté 1,8 million de dollars pour l'association.

Quant à la créatrice des fameuses moufles de Bernie Sanders, une enseignante de 42 ans, elle a annoncé avoir trouvé un accord avec un fabricant afin de satisfaire les quelque 13.000 demandes de personnes souhaitant lui acheter les moufles.

