Vidéo : en Chine, un bus est englouti par la chaussée, 6 morts

Un gigantesque trou s'est soudainement formé dans une artère d'une grande ville de Chine, engloutissant un autobus rempli de passagers, ont rapporté mardi les médias officiels, qui font état de 6 morts et 4 disparus.

Le bitume d'une rue très fréquentée de Xining, capitale provinciale du Qinghai (nord-ouest), a cédé lundi 13 décembre vers 17H30 (09H30 GMT), avalant à moitié le véhicule et entraînant une explosion, a indiqué la télévision publique CCTV.

Une vidéo publiée par l'agence de presse China News Service montre des passants affolés s'écartant de la cavité qui s'est formée devant un arrêt d'autobus, et le véhicule pratiquement à la verticale dans le gouffre. Une enquête est en cours afin de déterminer l'origine de l'accident, a souligné CCTV, précisant que 16 personnes, blessées, étaient «dans un état stable».

Un précédent bilan de CCTV faisait état de 6 morts et 10 disparus. Il a été révisé à 6 morts et 4 disparus par l'agence de presse Chine nouvelle.

L'effondrement de la chaussée a entraîné la formation d'une cavité de 80 mètres carrés. Une vidéo publiée par la télévision publique anglophone CGTN montre une personne sortie du trou par des secouristes. Il ne s'agit pas du premier incident de ce type en Chine.

Bodies of 6 victims have been found and retrieved while searching for the other 4 missing is underway after a road collapse that occured Monday in NW China's Qinghai Province. https://t.co/tsDg7wf3AT pic.twitter.com/wykQMiQ5bd

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) January 14, 2020