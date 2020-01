Afrique du Sud : ce couple se voit offrir le mariage de ses rêves, après une demande devenue virale

Un couple de Sud-Africains – Hector Mkansi et Nonhlanhla Soldaat – s'est vu offrir le mariage de ses rêve en ce début d'année, après que la demande en mariage d'Hector, dans un fast-food KFC, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé en novembre dernier lorsqu'Hector, 37 ans, a choisi de demander en mariage Nonhlanhla, 28 ans, lors d'un déjeuner en amoureux au KFC. Sur une vidéo prise lors de cette surprise par les serveurs du fast-food mis dans la confidence, on voit le trentenaire mettre un genou à terre et offrir une bague à sa dulcinée, le tout sous le regard attendri des clients.

Cette scène – mise en ligne sur le compte Twitter du restaurant KFC – a été vue par plus de 5 millions de personnes, et a ému des milliers de personnes. A tel point que plusieurs dizaines d'entreprises prestataires spécialisées dans l'organisation de mariage et d'autres, mais également de nombreux inconnus ont proposé leurs services pour organiser leurs noces.

Journées au spa, bijoux, fleurs ou encore meubles pour leur maison... Des centaines de cadeaux de mariage leur ont été offerts, à l'issue de cette demande. Coiffeurs, maquilleurs, photographes, chanteurs de gospel, danseurs, DJs... Tous se sont rendus disponibles pour les aider des les préparatifs de l'événement. Et nombre de compagnies aériennes et de voyage ont également accepté d'organiser leur voyage de noces, gratuitement.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j

— KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019