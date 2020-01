«Personne ne l'aime» : Hillary Clinton s'en prend à Bernie Sanders dans un documentaire

L'ancienne candidate à la présidentielle américaine à la rancune tenace. Dans une série de documentaires qui doit sortir le 6 mars prochain sur la plateforme américaine Hulu, Hillary Clinton a directement attaqué son ancien rival de 2016, Bernie Sanders.

«Personne ne l'aime, personne ne veut travailler avec lui et il n'a rien accompli». Cette phrase risque de beaucoup faire parler dans les prochains jours en pleine course à l'investiture démocrate. Lors d'une interview, une journaliste de The Hollywood Reporter veut s'assurer qu'elle n'a pas été sortie de son contexte et demande à l'ancienne première dame si elle est toujours d'accord avec sa déclaration. Réponse : «oui».

Ce n'est pas la première fois qu'Hillary Clinton s'en prend à Bernie Sanders. En décembre dernier, elle lui reprochait dans une interview son soutien trop tardif lors de la campagne de 2016. Selon elle, son ralliement trop tardif a endommagé sa campagne, et joué sur l'élection finale de Donald Trump.

Questionnée sur son soutien en cas de victoire de Sanders lors de la primaire démocrate, celle qui a été secrétaire d'Etat de Barack Obama ne s'est pas risquée à répondre. «Je ne rentre pas encore là-dedans. Nous sommes encore dans la campagne des primaires», explique-t-elle, avant d'assurer que l'entourage de Bernie Sanders reste problématique dans ses attaques virulentes contre les autres candidats, et en particulier contre les femmes (il aurait dit à la sénatrice Elizabeth Warren qu'une femme ne peut pas remporter une élection nationale). «J'espère que les gens font attention à cela car il est inquiétant qu'il ait autorisé cette culture», condamne-t-elle.

Une chose est sûre, avec ce genre de déclaration et la récente brouille Warren-Sanders, la campagne pour l'investiture des démocrates est entrée dans une phase qui semble plus violente. Les prochains débats et meetings des candidats pourraient donc voir surgir plus de phrases assassines. Que le temps du «Stronger Together» (Plus forts ensemble), slogan de campagne d'Hillary Clinton en 2016, semble loin.