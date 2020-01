Vidéo : après les incendies et les inondations, l'araignée la plus dangereuse du monde prolifère en Australie

Après avoir fait face à des incendies monstrueux, puis aux inondations et aux tempêtes de sable et de grêle, l’Australie est confrontée à un nouveau danger : les araignées à toile-entonnoir.

Originaire des régions forestières humides de l’est du pays, et particulièrement dans la région de Sydney, cette espèce est extrêmement toxique. Son venin, qui agit très rapidement, est potentiellement mortel.

Tant et si bien que les spécialistes mettent en garde les habitants contre cette araignée. Car les conditions météorologiques extrêmes de ces dernières semaines – l’alternance d’un temps très sec puis très humide – «ont créé les conditions parfaites pour que les araignées à toile-entonnoir prolifèrent», relate CNN.

«L’une des araignées les plus dangereuses de la planète»

L’Australian Reptile Park a ainsi relevé une hausse de l’activité de ces arachnides ces derniers jours. Dans un message de prévention, diffusé sur Facebook, le porte-parole du parc explique, Daniel Rumsy, que des spécimens ont «commencé à se déplacer», en particulier les mâles à la recherche de femelles pour la reproduction.

«L’araignée à toile-entonnoir est potentiellement l’une des araignées les plus dangereuses de la planète, en terme de morsure envers les humains et nous devons prendre le sujet très au sérieux», souligne-t-il.

Ces arachnides peuvent «s’introduire dans les habitations, par le sol ou depuis le toit», met également en garde un expert, cité par CNN.

Volumineuse, mesurant entre 25 et 25 mm de longueur, l’araignée à toile-entonnoir est notamment réputée pour son comportement extrêmement agressif. Sur son site, l’Australian Reptile Park précise qu’elle «n’hésite pas à se tenir debout et à se défendre». D’autant plus qu’elle possède des chélicères, des crocs, très puissants.