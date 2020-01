Des scientifiques pensent avoir découvert pourquoi le stress blanchit les cheveux

Alors qu'ils menaient des expériences sur des souris de laboratoire, des scientifiques brésilisiens et américains auraient découvert pourquoi le stress blanchissait les cheveux. Ils pensent désormais savoir comment retarder ce processus.

Dans une étude publiée dans la revue Nature, les scientifiques des universités de São Paulo et de Harvard expliquent qu'après un épisode de stress intense, le pelage des souris avait soudainement viré au blanc.

Les petits rongeurs avaient été soumis à une douleur, ce qui avait augmenté leur taux d'adrénaline et de cortisone. Ces deux hormones avaient accéléré leur rythme cardiaque et leur pression sanguine, perturbant leur système nerveux et générant un important stress. C'est ce stress qui serait la cause d'une diminution des mélanocytes, ces cellules qui libèrent la mélanine (qui colore la peau et les cheveux).

Une piste pour retarder les cheveux blancs ?

«Je savais que le stress était mauvais pour le corps mais ces effets que nous avons découverts vont au-delà de ce que nous imaginions», a déclaré Ya-Cieh Hsu, professeure à Harvard, à la BBC. Selon elle, «après quelques jours seulement, toutes les cellules en charge du renouvellement des pigments avaient disparu. Et quand elles disparaissent, le dommage est permanent».

Maintenant que le processus a été identifié, les scientifiques à l'origine de cette découverte pensent également avoir un moyen de repousser l'échéance. Selon eux, supprimer les kinases dépendantes des cyclines - des protéines qui jouent un rôle majeur dans la régulation du cycle cellulaire - pourrait retarder l'apparition des premiers cheveux blancs.

«Notre découverte, sur des souris, est seulement le début d'un long parcours avant d'imaginer quelque chose pour les êtres humains, mais cela nous donne aussi une idée de la manière dont le stress affecte les autres parties de notre corps», a conclu la professeure Ya-Cieh Hsu.