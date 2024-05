Voici les 5 villes qui seront les plus grandes mégalopoles d'ici à 2050

En 2022, le nombre de personnes vivant sur la planète était de 7,7 milliards, dont 56% vivaient en ville. D'ici à 2050, la population mondiale devrait croître de 1,6 milliard d'individus et serait urbaine à 70%, selon un rapport de l'Institute for Economics & Peace. Voici les cinq villes qui pourraient devenir les plus grandes mégalopoles.

En 2050, près de 70 % de la population mondiale vivra en ville, soit une augmentation de 16% par rapport aux chiffres de 2020, selon un nouveau rapport de l'Institute for Economics & Peace. Cette augmentation s’explique par une explosion de la croissance démographique et par la poursuite de l’urbanisation.

BOMBAY (INDE) – 32.400.000 HABITANTS

Depuis 1991, la population de l'agglomération urbaine de la capitale de l'Etat indien du Marahashtra plus que doublé. L'exceptionnelle croissance de Bombay trouve son origine dans l'afflux de migrants ruraux venus d'autres régions indiennes afin d'y trouver un travail.

LE CAIRE (ÉGYPTE) – 32.600.000 HABITANTS

La capitale égyptienne est la plus grande ville d'Egypte mais aussi d'Afrique et du Moyen-Orient. En 2023, le Caire abritait près de 22.183.200 millions de Cairotes. Comme toutes les mégapoles des pays pauvres, la zone urbaine surpeuplée du Caire souffre de graves problèmes d'aménagements urbains entrainant pollution, embouteillages, pauvreté.

TOKYO (JAPON) – 32.600.000 HABITANTS

En 2022, la capitale nippone était la première métropole mondiale par le nombre d'habitants avec 37.300.000 millions de personnes vivant dans l’agglomération. Malheureusement, au Japon, la natalité est en chute libre et atteint même des niveaux qui dépassent largement les prévisions les plus pessimistes. C’est pour cette raison que la ville emblématique du pays du soleil levant devrait perdre deux places dans le classement.

DACCA (BANGLADESH) - 34.600.000 HABITANTS

Capitale et ville la plus peuplée du Bangladesh, Dacca affiche une croissance régulière de sa population. Le pays étant fréquemment touché par des cyclones et des inondations, les populations rurales affluent en masse en direction de la ville. Selon les estimations de l’Institute for Economics & Peace, 10 à 15 millions de Bangladais pourraient être dans l’obligation de quitter la campagne pour la capitale.

NEW DELHI (INDE) - 49.600.000 HABITANTS

La capitale de l'Inde est l'une des villes à la croissance démographique la plus rapide au monde, ce qui amène cette mégalopole à être confrontée à de nombreux défis tels que prévoir les aménagements nécessaires en eau, électricité ou voirie de ses habitants, mais aussi régler le problème chronique de la pollution. Deuxième mégalopole la plus peuplée du monde en 2022, elle devrait devenir la première de ce classement d’ici à 2050.