Greta Thunberg, méconnue aux États-Unis et mal aimée par les plus vieux

Adorée et détestée. La jeune militante écologiste Greta Thunberg est loin de faire l’unanimité. Si sa notoriété est acquise, elle est une personnalité clivante en France, selon une étude Ifop pour la Fondation Jean Jaurès. À l’inverse, aux États-Unis, elle reste étrangement méconnue.

L’adolescente jouit d’une très grande notoriété, notamment en Europe : 84% des Français la connaissent, dont 73% savent précisément de qui il s’agit, selon l'étude. Elle est même plus populaire que certaines personnalités politiques françaises, rappelle la Fondation Jean Jaurès : dans un récent sondage Ifop pour Paris Match publié en janvier, 34% des sondés avouaient ne pas connaître assez Jean-Yves Le Drian (ministre des affaires étrangères) pour pouvoir émettre un avis sur lui. Elle est également connue chez 74% des Britanniques, 95% des Allemands et 93% des Italiens.

Celle qui pourtant a été désignée personnalité de l’année 2019 par le Time magazine reste pourtant méconnue aux États-Unis. 51% des Américains affirment ne pas savoir qui elle est. Greta Thunberg «peine à frapper les esprits américains en raison de leur relatif désintérêt pour la cause climatique», analyse Chloé Morin, directrice de l’observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès.

«Greta thunberg ne laisse pas indifférent»

En France, 54% des sondés disent avoir une «bonne image» de la jeune suédoise. 46% en ont une «mauvaise image», parmi lesquels 19% en ont même une «très mauvaise image». «Greta Thunberg est tantôt perçue comme la mauvaise conscience d’un monde capitaliste qui court à sa perte ; tantôt présentée comme une manipulation, une fraude portée par des techniques de communication élaborées», explique Chloé Morin. Elle énerve 29% des Français, et fait même «peur» a 6% d'entre eux.

Le capital sympathie pour l’adolescente est supérieur chez les plus jeunes : 63% des 18-24 ans ont une bonne opinion d’elle, contre 42% pour les plus de 65 ans. Elle est aussi plus appréciée des sympathisants de gauche (78%) que par ceux de droite (47%).

Au cœur des clivages politiques et générationnels, «Greta Thunberg ne laisse pas indifférent». Seuls 18% des Français affirment qu’elle les laissent indifférents. Une tendance que l’on retrouve dans les autres pays européens, avec 21% des Britanniques, 13% des Allemands et 18% des Italiens. L’adolescente suscite du débat autour de la cause climatique, elle réussit à éveiller les consciences : 32% des Français affirment qu’elle les fait réfléchir.