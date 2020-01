Une mère et ses trois enfants survivent plus d'un mois dans la jungle amazonienne

C'est une histoire dont ils se souviendront très longtemps et qui aurait pu très mal se finir. La presse internationale se fait l'écho de la mésaventure arrivée à une mère de famille colombienne et ses trois enfants qui, après plus d'un mois de disparition, ont été retrouvés dans la jungle amazonienne

Comme l'explique la BBC, le 19 décembre dernier, cette femme de 40 ans était allée rendre visite à de la famille près de la frontière séparant la Colombie du Pérou avec ses trois enfants de 10, 12 et 14 ans, lorsqu'ils se sont perdus dans la forêt.

Selon les médias locaux, ils avaient décidé de s'écarter de leur chemin pour faire une promenade, lorsqu'ils ont perdu tous leurs repères.

Un périple de trente-quatre jours

Ne les voyant pas revenir comme prévu, c'est le père de famille qui a donné l'alerte. Le début pour son épouse d'un calvaire qui durera au total trente-quatre jours, avant que ses enfants et elle ne soient retrouvés par des indigènes.

Una madre y sus tres hijos pasaron más de un mes perdidos en el Amazonas - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/Kdy43PXnmH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 27, 2020

Après son sauvetage, elle expliquera avoir dû, dans l'intervalle, rationner l'eau pour que tous puissent boire au moins toutes les trente minutes, se nourrissant par intermittence de baies et de fruits sauvages.

A bout de force, déshydratés et dénutris, les quatre membres de la famille sont encore hospitalisés mais les médecins sont optimistes quant à leur état et ils devraient bientôt rentrer chez eux après avoir repris des forces.