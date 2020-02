Primaire démocrate américaine : le calendrier complet

Pour savoir qui affrontera le candidat républicain, vraisemblablement Donald Trump, lors de l’élection présidentielle de novembre, les candidats démocrates s’affrontent dans le cadre des primaires.

Pendant plusieurs mois, les neuf candidats toujours en lice vont s’affronter dans chacun des Etats du pays. Comme pour l’élection présidentielle, le scrutin est indirect : les électeurs votent pour des délégués, qui font campagne pour un candidat.

Chaque Etat dispose d’un nombre précis de délégués, plus ou moins important. Pour les candidats de la primaire, l’objectif est donc d’obtenir en vue de la convention d’investiture une majorité des 3.979 délégués, soit au moins 1.990 délégués.

Le calendrier complet

Février

3 février : Caucus de l’Iowa (41 délégués). Cette élection lance la primaire.

11 février : Primaires du New Hampshire (24 délégués).

Le 22 : Caucus du Nevada (36 délégués).

Le 29 : Primaires de Caroline du Sud (54 délégués).

Mars

3 mars : Super Tuesday. C’est l’une des étapes les plus importantes de la primaire puisque les électeurs vont se prononcer dans une quinzaine d’Etats, dont la Californie et le Texas, pour un total de 1.357 délégués. Un mauvais résultat lors du Super Tuesday compromet considérablement, voire totalement, les chances de remporter la primaire.

Dans le détail, voici les Etats qui votent lors du Super Tuesday : Alabama (52 délégués), Samoa américaines (6 délégués), Arkansas (31 délégués), Californie (415 délégués), Colorado (67 délégués), Maine (24 délégués), Massachusetts (91 délégués), Minnesota (75 délégués), Caroline du Nord (110 délégués), Oklahoma (37 délégués), Tennessee (64 délégués), Texas (228 délégués), Utah (29 délégués), Vermont (16 délégués), Virginie (99 délégués), démocrates inscrits à l’étranger (13 délégués).

10 mars : Là encore, plusieurs Etats voteront en même temps : Idaho (20 délégués), Michigan (125 délégués), Mississippi (36 délégués), Missouri (68 délégués), Dakota du Nord (14 délégués), Washington (89 délégués).

14 mars : Convention des Iles Mariannes du Nord (6 délégués).

17 mars : Cette journée sera elle aussi décisive puisque qu’elle sera marquée par des scrutins dans plusieurs Etats, pour un total de 577 délégués. Voteront ainsi : l’Arizona (67 délégués), la Floride (219 délégués), l’Illinois (155 délégués), l’Ohio (136 délégués).

24 mars : Primaires de Géorgie (105 délégués).

29 mars : Primaire de Porto Rico (51 délégués).

Avril

4 avril : Primaires de l’Alaska (15 délégués), d’Hawaï (24 délégués), de Louisiane (54 délégués) et caucus du Wyoming (14 délégués).

7 avril : Primaires du Wisconsin (84 délégués).

28 avril : Cette journée sera notamment marquée par le scrutin à New York (274 délégués) et en Pennsylmvanie (186 délégués). Voteront également le Connecticut (60 délégués), le Delaware (21 délégués), le Maryland (96 délégués) et Rhode Island (26 délégués).

Mai

2 mai : Caucus de l’île de Guam (7 délégués), primaire du Kansas (39 délégués).

5 mai : Primaires de l’Indiana (82 délégués).

12 mai : Primaires du Nebraska (29 délégués) et de Virigine occidentale (28 délégués).

19 mai : Primaires du Kentucky (54 délégués) et de l’Oregon (61 délégués).

Juin

2 juin : Primaires du District de Columbia (20 délégués), du Montana (19 délégués), du New Jersey (126 délégués), du Nouveau-Mexique (34 délégués), du Dakota du Sud (16 délégués).

Juillet

Du 13 au 16 juillet : Convention nationale du parti démocrate.

C’est lors de cet événement de taille que les délégués votent pour le candidat qui sera officiellement investi en vue de l’élection présidentielle. C’est l’occasion également d’afficher l’unité du parti après des mois d’affrontement.

A noter que la Convention aura lieu cette année à Milwaukee dans le Wisconsin. Un choix qui ne doit rien au hasard puisqu’en 2016, cet Etat, auparavant démocrate, avait basculé en faveur de Donald Trump.