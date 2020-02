Avions ballotés, grue pliée en deux, arbres déracinés… la tempête Ciara vue de Twitter

La tempête Ciara, qui souffle très fort depuis ce dimanche 9 février sur le Nord-Ouest de l’Europe, a provoqué de multiples dégâts sur son passage comme en témoignent ces images impressionnantes.

En France, Météo France a levé ce lundi 10 février à 06H00 son alerte pour huit départements d'Ile-de-France ainsi que l'Eure-et-Loir, le Loiret et l'Orne mais la maintenue pour 31 autres sur un arc allant du Finistère au Territoire de Belfort ainsi que pour la Corse.

Des rafales de vent atteignant 131km/h ont été enregistrées à Sarrebourg (Moselle), alors qu'elles ont culminé à 152 km/h sur le Ballon d'Alsace (Vosges). Au plus fort de l'événement, dans la nuit de lundi à mardi, les rafales devraient même atteindre près de 200 km/h en Corse.

Sur le boulevard Auguste Blanqui (Paris 13e), un arbre a littéralement été déraciné, «fracassant» un banc et un kiosque. Des énormes branches sont également tombées dans le parc des Buttes-Chaumont (Paris 19e).

Dans le Nord, à Haumont, des lignes à hautes tensions ont été endommagées par les forts coups de vent, provoquant ainsi des étincelles semblables à «feu d'artifice», comme le constate cet internaute sur Twitter.

Sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris, le Cirque de Paname a également dû faire face à la tempête. Les spectateurs ont été évacués d’urgence après que le vent a percé la bâche du chapiteau ce dimanche 9 février.

Dans les airs, les liaisons ont également été fortement perturbées, plusieurs vols ont été retardés et même annulés dans les aéroports de Caen, Lille ou Brest, mais aussi en Outre-Manche, où les bourrasques de vent étaient telles que les avions avaient parfois du mal à atterrir. A l’image de cet appareil de la compagnie Wizzair qui devaient se rendre à Londres et qui a finalement été dérouté vers Birmingham.

Une grue a également été complétement pliée en deux par la force du vent dans le quartier de Stanmore, à Londres.

La tempête est si violente que la circulation des trains grandes lignes a été suspendue dans l'ouest de l'Allemagne ce dimanche soir.

Sorti en mer malgré la tempête et les multiples appels à la prudence, un surfeur perdu a heureusement été sauvé par un bateau au sud de la Grande-Bretagne, dans les eaux de Hastings. Les sauveteurs en mer bénévoles de la SNSM à Calais (Pas-de-Calais) ont dénoncé des comportements «inconscients» de la part de «véliplanchistes et amateurs de sport de glisse». Enfin, les fortes rafales de vent dues à la tempête Ciara ont également touché la Bretagne et le Pas-de-Calais, où les vagues se cassent violemment sur la jetée.

