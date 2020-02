Nigeria : au moins 30 personnes tuées dans une attaque jihadiste

Au moins 30 personnes ont été tuées dimanche soir dans une attaque jihadiste, près d'un village proche de la capitale de l'Etat du Borno, Maiduguri, zone où sévit le groupe de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), a-t-on appris lundi de sources officielles.

Les insurgés «ont tué pas moins de 30 personnes, pour la plupart des passagers qui étaient sur la route -entre Maiduguri et Damaturu- et ont brûlé 18 véhicules», a fait savoir dans un communiqué Ahmad Abdurrahman Bundi, un porte-parole du gouvernement local, précisant que de «nombreuses femmes et enfants ont également été enlevés».