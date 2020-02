Vidéos : des avions malmenés par la tempête Ciara au Royaume-Uni

La tempête Ciara, qui souffle sur l'Europe depuis dimanche, a donné des sueurs froides à certains pilotes d'avions et à leurs passagers. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent des appareils peiner à atterrir à cause des vents violents au Royaume-Uni.

Sur l'une d'elles, on peut voir un avion de la compagnie British Airways tanguer à l'approche de la piste à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, puis réussir à poser ses roues avant de finalement redécoller immédiatement, face au manque de stabilité. Après ce «touch-and-go» («posé-décollé» en français), celui-ci est finalement parvenu à atterrir en toute sécurité au deuxième essai.

British Airways 777 makes touch and go landing at London Heathrow during storm Ciara (Video: BigJetTV). pic.twitter.com/OFPDkqMeCN — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 9, 2020

Une autre séquence très partagée sur les réseaux sociaux montre l'atterrissage, compliqué mais réussi celui-là, d'un avion de la compagnie Wizz Air, prévu pour faire le trajet Cracovie-Londres, mais qui a été contraint d'atterrir à Birmingham, à plus de 170 km au nord de la capitale britannique. Fortement secoué par les rafales de vent, qui ont atteint outre-Manche plus de 130 km/h, il est finalement arrivé à atterrir sans encombres, mais non sans difficultés. On le voit en effet avoir du mal à garder sa trajectoire une fois sur la piste. Aucun blessé parmi les passagers n'a été à déplorer.

Atterrissage à l'aéroport de Birmingham pendant la tempête #Ciara... pic.twitter.com/RHlMzTSjCI — MatMonde (@MatMonde_) February 9, 2020

Par mesure de précaution, des centaines de vols ont été annulés à cause de la tempête au Royaume-Uni, pays le plus touché par Ciara, où quelque 180 alertes inondations restent en place lundi un peu partout dans le pays. A certains endroits, les habitants se préparent à des vents glacés et des chutes de neige, mais le gros de la dépression est passé.