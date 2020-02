Comment Alexandria Ocasio-Cortez booste la campagne de Bernie Sanders

«Elle n'a pas besoin de présentation. Elle est la seule, elle est l'unique, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez», s'époumone le speaker lors du dernier meeting de Bernie Sanders avant la primaire le 10 février dernier.

À ces mots, la salle de concerts qui accueillait l'événement a explosé pour applaudir celle qui est devenu l'un des éléments majeurs de l'équipe de campagne du sénateur candidat à la présidence des Etats-Unis.

Dans sa prise de parole, la jeune politicienne de 30 ans a harangué la foule pendant près de dix minutes, de manière à chauffer la salle comme jamais avant l'apparition de Bernie Sanders. Pleine de fougue, elle était alors incapable de rester derrière le pupitre comme les autres orateurs, donnant alors le tournis au cameraman. Si elle n'a rien dit de nouveau, sa seule présence suffit à électriser la pièce, et c'est le cas à chacune de ses apparitions.

Mais est-ce suffisant pour avoir un impact dans les urnes ? «C'est très difficile à évaluer», confie la politologue spécialiste des Etats-Unis Nicole Bacharan. Cependant, selon elle : «beaucoup de jeunes suivent Bernie Sanders, notamment sur les réseaux, et Alexandria Ocasio-Cortez est très forte sur ce terrain-là». Cependant, si l'on regarde les sondages, les dates semblent concorder. Le 19 octobre, Bernie Sanders est à 15,2% dans les sondages nationaux selon le site spécialisé Real Clear Politics. Ce même jour, «AOC» annonce son soutien au candidat.

«L'AOC effect»

S'il est impossible de dire avec certitude que l'élément-clé est celui-ci, force est de constater qu'en une semaine le socialiste autoproclamé reprend plus de 2 points dans les sondages, et ne retombera plus jamais aussi bas dans les intentions de vote. À partir de cette période, Elizabeth Warren, qui commençait déjà à chuter, n'en finit plus de baisser. Un mois après le soutien de la représentante de New York, Bernie Sanders lui prend la deuxième place pour ne plus la lâcher. Michael Moore, qui le soutient également, assure qu'au moment où AOC est rentrée dans la campagne, «nous avons vu cela comme le moment où tout s'est renversé».

Représentant l'aile gauche du parti démocrate, Ocasio-Cortez pourrait avoir entraîné les plus radicaux des supporters d'Elizabeth Warren vers Bernie Sanders. Ce dernier devenant alors le «vrai candidat de la gauche américaine». Quelques mois plus tard, après une victoire dans le New Hampshire et une deuxième place dans l'Iowa, il semble plus que jamais sur la bonne voie pour devenir le candidat qui fera face à Donald Trump en novembre 2020. Et nul doute que dans ses remerciements, Alexandria Ocasio-Cortez sera bien placée.