Une bague perdue il y a 47 ans aux Etats-Unis découverte dans une forêt en Finlande

Un petit miracle. Perdue il y a 47 ans aux Etats-Unis, la bague d'une Américaine vient d'être retrouvée dans une forêt en Finlande par un chercheur de métaux. Celle-ci n'a aucune idée de la façon dont elle a pu arriver là.

Ce n'est pas n'importe quelle bague aux yeux de Debra McKenna, 63 ans. Elle appartenait initialement en effet à son mari Shawn, décédé en 2017 et qu'elle avait rencontré au lycée. Ils fréquentaient tous deux le même établissement, la Morse High School à San Diego (Californie). Avant de rejoindre l'université d'Orono, dans le Maine, Shawn avait offert à sa future épouse - ils se sont mariés en 1977 - la fameuse bague en argent, incrustée d'une pierre bleue. C'était en 1973.

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/7L4hvkGeDe

— Brad Rogers WGME (@BradWGME) February 14, 2020