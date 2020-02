Saint-Valentin : les achats des Français en hausse de 50 % depuis 2017

Qui a dit que la Saint-Valentin était une fête dépassée ? Depuis 2017, les dépenses en cadeaux des Français ont bondi de 50 %, contre 17 % au niveau mondial, selon une étude de Mastercard, réalisée chaque année et dont l'édition 2020 a été publiée ce jeudi 13 février.

En prenant l'ensemble des achats enregistrés avant et pendant la Saint-Valentin (du 11 au 14 février), la hausse monte même à 69 % sur les trois dernières années, et 31 % à l'échelle mondiale. Des données qui sont issues de l'analyse des transactions effectuées par cartes de paiement dans 53 pays de la planète. «Les romantiques du monde entier n'ont jamais autant dépensé», affirme ainsi Mastercard dans son étude.

En termes de types de cadeaux, la firme américaine de système de paiement note que les expériences prennent le pas sur les présents traditionnels, tels que les fleurs ou les bijoux. En effet, les réservations hôtelières ont par exemple progressé de 68 % entre 2017 et 2019, et les vols (auxquels s'ajoutent les voyages) vers des «destinations romantiques» de 32 %. Autre cadeau «expérientiel», les dîners au restaurant restent une valeur sûre. Au cours des trois dernières années, le volume de ces transactions s'est accru de 69 % en France. «Les générations d'aujourd'hui souhaitent clairement profiter de la Saint-Valentin pour vivre une expérience à deux», commente Solveig Honoré Hatton, directrice générale France de Mastercard.

Les fleurs, toujours au top

Même si leurs dépenses faiblissent, les cadeaux traditionnels gardent une certaine cote chez les Français. En particulier les fleurs, dont la croissance a atteint 73 % l'année dernière, et les bijoux (+ 50 % sur la même période). En revanche, les dépenses en cartes de la Saint-Valentin ont progressé de seulement 35 % en 2019 par rapport à 2018, contre 50 % entre 2017 et 2018.

Une autre étude sur la fête des amoureux, publiée par YouGov le 3 février dernier, montre que, même si les achats sont en hausse, ils ne concernent qu'une minorité de Français. En effet, selon ce sondage, moins d'un Français sur trois (30 %) prévoit de célébrer la Saint-Valentin avec son partenaire. A l'inverse, 57 % ne comptent rien faire de spécial. Première raison avancée pour expliquer cette non-célébration, le fait que, pour 48 % des Français, il s'agit d'une fête commerciale. Le fait d'être célibataire en est la deuxième cause (36 %). Et, preuve que les cadeaux traditionnels sont loin d'avoir dit leur dernier mot, bien qu'ils soient rattrapés par les expériences, les fleurs, le parfum et les bijoux constituent le trio de tête des présents qui seront offerts lors de cette Saint-Valentin 2020.